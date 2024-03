Flavio Briatore, omul care i-a făcut campioni mondiali în Formula 1 pe Michael Schumacher şi Fernando Alonso, operat cu succes la inimă de o tumoare benignă

Fost lider de echipă la Benetton şi Renault, cu care Michael Schumacher (1994, 1995) şi Fernando Alonso (2005, 2006) au câştigat câştigat câte două titluri mondiale, Briatore a suferit o intervenţie prin endoscopie acum zece zile la spitalul San Raffaele din Milano, conform unei postări pe profilul său de Instagram.

Briatore, în vârstă de 73 de ani, a recomandat urmăritorilor săi prevenţie medicală

''Bună ziua tuturor. Astăzi vreau să vă vorbesc despre prevenţie. Acum 10 zile am fost la spitalul San Raffaele pentru un control şi la momentul respectiv mi-au găsit o tumoare benignă la inimă. Medicii au intervenit imediat şi sunt aici, să vă povestesc despre asta'', a spus Flavio Briatore.

Briatore, în vârstă de 73 de ani, a profitat de ocazie pentru a recomanda urmăritorilor săi prevenţie medicală: ''Principalul, băieţi, este să faceţi prevenţie, controale, în fiecare an. Am făcut-o acum doi ani şi nu am avut această tumoare benignă, iar anul acesta am făcut-o. Nu trebuie să ne neglijăm pe noi înşine, prevenţia este esenţială''.

