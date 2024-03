"Îmi venea să îmi trag un pumn". Toto Wolff a dezvăluit cum a trăit dezastrul Mercedes, din Marele Premiu al Australiei

Toto Wolff a dezvăluit cum a trăit dezastrul Mercedes, din Marele Premiu al Australiei. După un început de sezon sub aşteptări, Mercedes a avut parte de o cursă de coşmar la Melbourne, în Marele Premiu al Australiei. Antena este casa Formulei 1™ în România pentru următorii 3 ani. Cele 24 de curse ale celui mai spectaculos sezon din istoria legendară a acestui sport vor fi transmise integral de posturile Antena şi platforma AntenaPLAY.

În Australia, cele două monoposturi Mercedes nu au trecut linia de sosire. Lewis Hamilton a abandonat, după o problemă la motor în turul 17, în timp ce George Russell a fost implicat într-un accident în ultimul tur, accident în urma căruia Fernando Alonso a fost penalizat cu 20 de secunde.

Toto Wolff, şeful celor de la Mercedes, a dezvăluit cum a trăit evenimentele din timpul cursei de la Melbourne: „Aş minţi dacă aş spune că am simţit ceva pozitiv în legătură cu această situaţie. Trebuie să treci peste gândurile negative şi să îţi spui că vei reuşi să întorci situaţia în favoarea ta. Ce s-a întâmplat în Australia a fost brutal. Am început anul crezând că maşina este mai bună decât anul trecut. Apoi te uiţi la ce a fost anul trecut în Australia, când Leclerc a avut accident şi Sainz a ieşit din Top 10 din cauza unei penalizări, dar a fost pe locul 4 pe pistă. McLaren a fost pe 17, 18, 19 şi acum avea un avans de 40 de secunde. Evident, îmi venea să îmi trag un pumn. Pe de altă parte, este dovada că atunci când faci lucrurile cum trebuie, poţi reuşi să redresezi situaţia foarte repede şi trebuie doar să continui să crezi. În acest moment este foarte greu”, a declarat Toto Wolff, citat de formula1.com.

Marele Premiu al Japoniei, a patra etapă a sezonului din Formula 1, va avea loc în weekend-ul 5-7 aprilie. Calificările şi cursa vor putea fi urmărite pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

