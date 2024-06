Flavio Briatore revine în Formula 1 după 15 ani de la unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria sportului. Va fi consilier la Renault

Extravagantul om de afaceri italian, acum în vârstă de 74 de ani, rămâne o figură controversată în Formula 1 din cauza implicării sale într-unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria sportului. Accidentul deliberat al pilotului brazilian Nelson Piquet Junior la Marele Premiu al Singapore din 2008 a devenit cunoscut sub numele de „Crashgate" și a dus la interzicerea pe viață a șefului de atunci al Renault, Briatore, de a participa la Formula 1, în 2009.

Legături strânse între Briatore şi Renault

Interdicția a fost ulterior anulată de un tribunal francez în 2010, iar de atunci italianul a avut apariții sporadice în paddock. Controversa a reapărut atunci când fostul pilot Ferrari Felipe Massa a intentat o acțiune în justiție împotriva Formulei 1 și a Federației Internaționale de Automobilism (FIA) din cauza rezultatului ediției din 2008.

Articolul continuă după reclamă

Anterior, Briatore a condus Renault în cea mai de succes eră a sa în Formula 1, cu Fernando Alonso campion mondial în 2005 și 2006. De asemenea, el a condus Benetton, când Michael Schumacher a cucerit primele sale titluri în 1994 și 1995.

„BWT Alpine F1 Team poate confirma că Flavio Briatore a fost numit de către directorul general al grupului Renault, Luca de Meo, în calitate de consilier executiv pentru divizia de Formula 1", a declarat Alpine într-un comunicat la Marele Premiu al Spaniei. „Briatore se va concentra cu precădere pe zonele de nivel înalt ale echipei, inclusiv descoperirea de talente de top și oferirea de informații despre piața piloților, provocarea proiectului existent prin evaluarea structurii actuale și consilierea cu privire la unele aspecte strategice din cadrul sportului."

Alpine se confruntă cu dificultăți în acest sezon și se află pe locul opt în clasamentul constructorilor, cu doar cinci puncte din nouă curse. Echipa a anunțat deja că pilotul francez Esteban Ocon va pleca la sfârșitul anului. Au existat speculații cu privire la continuarea implicării Renault în acest sport și ca producător de motoare atunci când va începe o nouă eră în 2026.

Se știe că actualul motor Renault, folosit doar de Alpine, este cunoscut ca fiind mai puțin performant în comparație cu rivalii, iar pentru noul motor vor fi necesare investiții consistente. Alpine, marca de mașini sport a Renault, ar putea concura în schimb cu o unitate de putere cumpărată de la un rival precum Mercedes sau Red Bull. Briatore are experiență pe partea de motoare, conducând compania Supertec, care a furnizat mai multor echipe motoare Renault Mecachrome la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000.

Puteţi urmări cursele pe link-urile de mai jos:

https://antenaplay.ro/live/formula-1-live

https://antenaplay.ro/live/formula-2-live

https://antenaplay.ro/live/formula-3-live

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Ați avut probleme cu asigurarea locuinței când ați cerut despăgubiri după un incident? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰