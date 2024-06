Formula 1. Lewis Hamilton reacţionează la noile reguli pentru 2026. Cum vor arăta maşinile F1

Lewis Hamilton a pus sub semnul întrebării dacă noile reguli ale Formulei 1 sunt "direcția corectă", dar a declarat că noile motoare reprezintă un "pas îndrăzneț". FIA a dezvăluit planurile ca mașinile să fie mai mici, mai agile și mai ecologice începând din 2026. Antena este casa Formulei 1™ în România pentru următorii 3 ani. Cele 24 de curse ale celui mai spectaculos sezon din istoria legendară a acestui sport vor fi transmise integral de posturile Antena şi platforma AntenaPLAY.

Mașinile vor fi cu 30 kg mai ușoare, cu 10 cm mai înguste și vor avea motoare care vor fi împărțite în proporție de aproape 50-50 între energia electrică și cea cu combustie internă și vor folosi combustibili complet sustenabili.

Hamilton nu este convins de noile reguli ale Formulei 1 pentru 2026

Hamilton, care a cerut anterior ca mașinile să fie mai ușoare, a declarat citat de BBC Sport: „Sunt doar 30 kg, deci se merge în direcția bună, dar sunt încă grele. Am vorbit cu câțiva piloți care au condus-o pe simulator - eu nu am făcut-o - și au spus că este destul de lentă, așa că vom vedea dacă este direcția corectă sau nu. Dar în ceea ce privește sustenabilitatea, în special pe partea de grup motopropulsor, este un pas cu adevărat îndrăzneț și merge în direcția corectă. Trebuie doar să ne asigurăm că mașinile sunt eficiente, rapide și un pas înainte și că de fapt cursele sunt îmbunătățite."

Articolul continuă după reclamă

FIA a descris conceptul care stă la baza regulilor din 2026 ca fiind o „mașină agilă". Aerodinamica activă va fi folosită pentru a optimiza utilizarea noilor motoare. Mașinile vor avea aripi față și spate care se vor deschide pe liniile drepte pentru a reduce rezistența la înaintare și a crește viteza, dar apoi se vor închide pentru a crește forța de apăsare pentru performanțe în viraje.

Iar depășirea va fi facilitată de un sistem de creștere a puterii pentru o mașină care urmează o alta. Acest sistem va înlocui actualul sistem DRS (sistem de reducere a rezistenței la înaintare), care ajută la depășire. Noile motoare hibride, care triplează cantitatea de energie electrică utilizată, au atras doi noi producători în F1, Audi și Ford, și au convins Honda să revină asupra deciziei sale de a renunța la acest sport.

Alături de Mercedes, Ferrari și Renault, precum și de noua companie Red Bull Powertrains, cu care Ford își unește forțele, în 2026 vor exista în total șase producători de motoare în F1. Președintele FIA, Mohammed Ben Sulayem, a declarat: „Caracteristicile cheie ale regulamentelor din 2026 sunt tehnologia avansată și sustenabilă și siguranța. Scopul nostru, împreună cu F1, a fost să producem o mașină potrivită pentru viitorul categoriei de elită a sportului. Credem că ne-am atins acest obiectiv."

Regulile fac parte din angajamentul F1 de a deveni o mașină cu zero emisii nete de carbon până în 2030.

Puteţi urmări sezonul de Formula 1, Formula 2 și Formula 3 pe link-urile de mai jos:

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Credeţi că vor scădea ratele anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰