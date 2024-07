Formula 1. Esteban Ocon părăseşte Alpine după 5 ani şi va semna un contract multianual cu Haas din 2025

Esteban Ocon, în vârstă de 27 de ani, și-a făcut debutul în Formula 1 în 2016 și a obținut prima și singura sa victorie în cursă la Marele Premiu al Ungariei din 2021. Săptămâna trecută, Haas și-a anunțat decizia de a renunța la Kevin Magnussen pentru sezonul următor, ceea ce înseamnă că va avea o nouă echipă anul viitor, francezul alăturându-se britanicului Oliver Bearman în echipa lor.

„Sunt încântat să pornesc în acest nou capitol al carierei mele în Formula 1 și să mă alătur echipei Haas de la începutul sezonului 2025”, a declarat Ocon. "Mă voi alătura unei echipe de curse foarte ambițioase, al cărei spirit, etică a muncii și traiectorie ascendentă incontestabilă m-au impresionat cu adevărat”.

În 2022, el a terminat pe locul al optulea în cel mai bun rezultat al său în Campionatul Mondial al Piloților. Dar Ocon, care a avut trei podiumuri în cariera sa în F1, a avut dificultăți în acest sezon și se află pe locul 18 în campionat.

Nico Hulkenberg a semnat deja pentru Sauber, o companie susținută de Audi, însă Kevin Magnussen a rămas în prezent fără un loc în vreo echipă, iar viitorul său în Formula 1 pare să fie sub semnul întrebării. Magnussen a pilotat pentru Haas timp de șapte sezoane în două perioade.

