Red Bull a luat 220 de angajaţi de la rivala Mercedes, afirmă Christian Horner. Mercedes vrea să-l ia pe Verstappen de la RedBull

Deşi domină cu autoritate de câţiva ani ''Marele Circ'', echipa Red Bull nu a avut linişte în interiorul său în ultimele luni din cauza acuzaţiilor împotriva lui Horner de comportament nepotrivit faţă de o angajată, pe care acesta le-a negat şi de care a fost exonerat. Designerul vedetă de la Red Bull, inginerul englez Adrian Newey, a anunţat că va pleca anul viitor de la team-ul austriac, iar conducătorul McLaren, Zak Brown, le-a declarat reporterilor la Marele Premiu de la Miami, desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute, că au început să zboare CV-uri, iar Newey a fost prima piesă de domino care a căzut.

Mercedes speră să-l atragă pe campionul mondial Max Verstappen

Şeful echipei Mercedes, Toto Wolff, care speră să-l atragă pe campionul mondial Max Verstappen de la Red Bull, pentru a-l înlocui din 2025 pe Lewis Hamilton, care va pleca la Ferrari, a declarat la rândul său că echipa sa a văzut "CV-urile Red Bull pe la toate nivelurile". Horner le-a spus reporterilor, după cursa de duminică, încheiată cu victoria britanicului Lando Norris (McLaren), că vor exista întotdeauna mişcări de personal între echipe.

"Nu ştiu câţi oameni am angajat de la McLaren în acest an şi câţi oameni de la VCARB (echipa soră a Red Bull RB) au angajat (de la) Mercedes', a precizat el. "Am luat 220 de oameni, 220 de la HPP (High Performance Powertrains de la Mercedes AMG) la Red Bull Powertrains, aşa că atunci când vorbim de pierderea oamenilor, aş fi puţin mai îngrijorat de 220 decât poate de unul sau două CV-uri", a adăugat Horner.

Red Bull îşi construieşte propriul grup motopropulsor pentru 2026, atunci când Formula 1 va trece printr-o schimbare majoră a regulilor de motorizare, cu o extindere importantă la fabrica sa de la Milton Keynes (Anglia).

Puteţi urmări sezonul de Formula 1, Formula 2 și Formula 3 pe link-urile de mai jos:

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei În vacanţa de vară, preferaţi să vă lăsaţi copilul cu rudele sau la grădiniţă? Las copilul cu rudele Îl înscriu la grădiniţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰