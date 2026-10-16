Guvernul Croaţiei condamnă mesajele naziste ale fanilor Hajduk Split. Ce au scandat ultraşii

Guvernul Croaţiei şi Ambasada Israelului au condamnat vineri scandările naziste şi antisemite ale fanilor echipei de fotbal Hajduk Split înaintea meciului de joi seara cu Ajax Amsterdam din Conference League (2-1), incidente care sunt, de asemenea, investigate de poliţie, scrie EFE.

În timpul marşului suporterilor echipei croate către stadionul Poljud din Split, unii fani au scandat sloganuri precum ''Zdrobiţi evreii!'', ''Auschwitz, Auschwitz!'' şi ''Ridică-te, Adolf!'', referindu-se la dictatorul nazist Adolf Hitler.

S-au auzit şi scandări în semn de omagiu aduse Ustaşa, mişcarea fascistă croată care a colaborat cu Germania nazistă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, precum şi referiri la lagărele de exterminare.

Ambasada Israelului în Croaţia şi-a exprimat ''profunda consternare'' faţă de incident şi a condamnat ferm scandările antisemite şi naziste, îndemnând autorităţile croate să respingă fără echivoc astfel de manifestări de ură.

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Guvernul croat a condamnat, de asemenea, incidentele şi a anunţat că poliţia a lansat o anchetă pentru a-i identifica şi a-i urmări penal pe cei responsabili.

''Acest comportament ruşinos reprezintă o negare a sportului şi a valorilor democratice pe care Croaţia modernă le preţuieşte'', a postat guvernul pe reţelele de socializare.

Marile ziare croate au fost de acord vineri în a numi incidentul o ''ruşine'', în timp ce partidele de stânga au dat vina pe guvernul conservator al lui Andrej Plenkovic pentru că a menţinut ani de zile o atitudine excesiv de tolerantă faţă de revizionismul istoric şi glorificarea fascismului croat.

''Glorificarea lui Hitler, invocarea Auschwitz-ului şi apelul la violenţă împotriva evreilor nu sunt provocări care pot fi minimalizate, ci mai degrabă o propagare deschisă a urii care cere un răspuns urgent din partea statului'', a denunţat Partidul Social Democrat (SDP), principalul partid de opoziţie.

Incidente s-au petrecut şi pe stadion, unde meciul a trebuit să fie întrerupt în minutul 77, la scorul de 2-1 pentru Hajduk, din cauza aruncării în masă de torţe şi petarde.

Un fum gros a acoperit terenul şi l-a obligat pe arbitru să trimită jucătorii ambelor echipe la vestiare. Poliţia a intervenit de mai multe ori înainte şi după meci pentru a preveni ciocnirile dintre fani şi a arestat peste 100 de persoane.

Hajduk a reuşit să-şi menţină avantajul şi să obţină victoria (2-1), deşi acum se confruntă cu o posibilă sancţiune UEFA pentru incidentele care i-au implicat pe suporterii săi.