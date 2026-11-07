Oraşul în care localnicii fug de casele moştenite. Lasă toate proprietăţile pe mâna primăriei

Când o persoană moare fără ca rudele să vrea să preia moştenirea, bunurile ajung, în anumite condiţii, pe mâna autorităţilor. Dar odată cu casele şi terenurile, primăria se poate trezi şi cu datoriile lăsate în urmă, scrie Blic .

Asta se întâmplă în oraşul croat Koprivnica, unde primăria a ajuns să preia proprietăţi şi bunuri în urma a 82 de proceduri de succesiune. Presa locală scrie că tot mai mulţi moştenitori renunţă la drepturi de teama datoriilor.

În Croația, potrivit legislației privind moștenirile, bunurile pentru care nu există moștenitori sau la care aceștia au renunțat ajung în proprietatea administrației locale. Odată cu proprietățile și bunurile, primăria preia și datoriile rămase în urmă, dar răspunderea este limitată la valoarea moștenirii.

Pentru a le achita, autorităţile locale vând bunurile preluate. Prețurile de pornire sunt stabilite în urma unor evaluări făcute de experți autorizați.

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La finalul anului 2025, Koprivnica avea în evidență 78 de astfel de cazuri, înregistrate în decursul unui deceniu. Între timp, numărul a crescut la 82. Autoritățile spun că vor continua să preia și să inventarieze astfel de bunuri, pe măsură ce apar noi hotărâri definitive de succesiune.