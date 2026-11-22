Croația caută în această perioadă 100 de grădinari. Ofertele sunt pentru persoane care să îngrijească spațiile verzi, florile și grădinile din jurul clădirilor de birouri, hotelurilor sau locuințelor. Iar pentru multe dintre posturi nu este nevoie nici de experiență, nici de studii avansate. În unele cazuri, este suficientă școala generală.

Potrivit anunțurilor publicate pe internet, mai multe companii au făcut publice și salariile pe care le oferă. În Zagreb, de exemplu, firma Agram Vrt caută șase grădinari și oferă un salariu de pornire de 1.105 euro brut. Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj, scrie Blic.

În Dubrovnik, lanțul Jadran Luxury Hotels are cinci posturi disponibile, cu un salariu de 1.225 de euro brut. În schimb, hotelurile din Punat, de pe insula Krk, oferă 1.135 de euro brut pentru același tip de muncă. În Kaštel Novi, salariul anunțat este de 1.050 de euro brut pentru două posturi.

Și o companie din Varazdin caută cinci persoane pentru întreținerea spațiilor verzi, însă nu a precizat salariul oferit. Alte firme recrutează câte un singur angajat, fără să facă publice condițiile salariale.

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Ce salariu oferă compania municipală din Zagreb

O ofertă mai generoasă a venit în primăvara acestui an de la Zagreb Holding, compania municipală care căuta zece grădinari pentru filiala Zrinjevac. Salariul de pornire era de aproximativ 1.370 de euro brut, adică 980 de euro net, la care se adăuga un spor lunar de 177 de euro net. Astfel, venitul total ajungea la 1.160 de euro net pe lună.

De la 1 ianuarie, salariul minim din Croația va crește la 1.130 de euro brut. Pentru un angajat fără copii, care locuiește în Zagreb, suma ar însemna aproximativ 840 de euro net pe lună.