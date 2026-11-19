O mică localitate din Croaţia scoate la vânzare case abandonate la doar 13 cenţi. Este vorba de Legrad, o localitate situată în apropierea graniței cu Ungaria. Preţul simbolic este o încercare de a atrage locuitori tineri și de a combate declinul demografic care durează de zeci de ani.

În cadrul inițiativei, autoritățile au oferit anterior case la prețul de doar o kună croată, echivalentul a aproximativ 0,13 euro. Pentru a beneficia de program, cumpărătorii trebuie să îndeplinească anumite condiții, printre care limite de vârstă, angajamentul de a locui în localitate și obligația de a renova proprietățile.

Multe dintre aceste case necesită reparații importante, ceea ce înseamnă că prețul de achiziție reprezintă doar o mică parte din costul total pe care trebuie să îl suporte noii proprietari. Scopul programului este revitalizarea comunității, a cărei populație este în continuă scădere, prin încurajarea familiilor tinere să se stabilească în localitate pe termen lung.

Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele care vor să cumpere o casă

Pentru a fi eligibili să cumpere una dintre aceste locuințe, solicitanții trebuie să aibă sub 45 de ani, să fie căsătoriți sau să se afle într-o relație de concubinaj și să nu aibă antecedente penale.

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Mai mult, cei care doresc să profite de această ofertă nu trebuie să dețină deja o proprietate. Autoritățile nu au precizat însă dacă această condiție se aplică doar proprietăților din Croația sau și celor deținute în alte țări.

Potrivit televiziunii publice croate HRT, de la lansarea programului, în 2018, numărul copiilor din localitate a crescut față de nivelul înregistrat cu cinci ani în urmă. Ca urmare, autoritățile construiesc chiar și o nouă grădiniță.

"În total, au fost vândute cinci case pregătite pentru a fi locuite. Trei familii s-au mutat deja, iar ceea ce ne bucură este că toate cele trei familii au întâmpinat un nou membru în perioada mutării. Acest lucru a dus la creșterea numărului de copii de la grădiniță", a declarat Ivan Sabolić, primarul localității Legrad, pentru HRT.