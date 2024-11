Mesajul lui Răzvan Marin, după scandalul de la România - Kosovo: "Adevărul e unul singur și e cel mai important"

Scandal cât Arena Naţională la finalul meciului pe care România l-a disputat aseară cu naţionala din Kosovo. Oaspeţii au pozat în victime în minutele de prelungire ale partidei şi au ieşit de pe teren după ce, acuză ei, suporterii români ar fi scandat "Serbia" în rânduri repetate. De fapt, doi dintre jucătorii kosovari au instigat spectatorii, iar arbitrul a decis reluarea partidei. Toată lumea i-a aşteptat mai bine de o oră pe jucătorii oaspeţilor să revină pe teren, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat. Scandalul a continuat şi la conferinţa de presă de după meci şi, în mod normal, România ar urma să câştige meciul la masa verde, cu 3 - 0.

Rezumatul meciului România - Kosovo

Mesajul lui după România - Kosovo

"Ne-am aşteptat la un meci greu, la o luptă adevărată, la provocări din partea adversarilor, dar ce s-a întâmplat aseară, la meciul cu Kosovo, depăşeşte orice putere de înţelegere. Adversarii noştri au lăsat politica să umbrească un eveniment sportiv, o bucurie pentru fanii care au venit la stadion, pentru cei care au privit meciul la televizor, ieşind de pe teren fără niciun motiv! Am luptat împreună, noi, jucătorii, alături de publicul minunat, am suferit şi, până la fluierul final, am rămas demni şi am demonstrat, spre deosebire de adversari, că ne respectăm meseria de sportivi de performanţă", a precizat Răzvan Marin.

"Adevărul e unul singur şi e cel mai important: ROMÂNIA a câştigat grupa de Liga Naţiunilor şi am făcut un pas spre Mondial", adaugă Marin.

"După meciul cu Cipru, de luni, putem să ne gândim la obiectivul pe care ni-l dorim cu toţii: să ne luptăm, în 2026, cu cele mai bune naţionale din lume! Ne vedem luni pe stadion să sărbătorim întreaga muncă din această toamnă, să fim din nou împreună ROMÂNIA! Mulţumim pentru că sunteţi mereu alături de noi!", a mai scris Răzvan Marin.

FRF reacționează ferm după meci

Federaţia Română de Fotbal susţine, într-un comunicat de presă remis în urma incidentelor de la meciul din Liga Naţiunilor România - Kosovo de pe Arena Naţională, abandonat la scorul de 0-0, că acţiunile jucătorilor şi oficialilor kosovari au fost premeditate şi a negat în acelaşi timp acuzele de rasism formulate de aceştia.

