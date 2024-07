Povestea fabuloasă a lui David Popovici începe, cum altfel, decât cu a fost odată. A fost odată un copil care iubea înotul, prăjiturile şi medaliile de aur.

Băieţelul de atunci are azi 19 ani. Şi în onoarea lui a fost ridicat tricolorul şi s-a auzit imnul la Paris. A mers prima dată la un bazin când avea 4 ani. Un medic i-a recomandat asta ca terapie pentru o scolioză în stadiu incipient. Dar David a realizat că se simte foarte bine în apă. Aşa că la 9 ani începea pregătirea serios, cu un antrenor fost înotător de performanță. Adrian Rădulescu a făcut din David campionul de azi. Şi sunt tot împreună.

"Am simțit că asta vreau să fac la cel mai înalt nivel de pe la vreo 9 ani, 10 ani când am fost la primul meu campionat național și am și bătut primul meu record național", a spus într-un interviu David Popovici.

Cel mai tânăr campion mondial la proba de 200 m liber masculin

De atunci, David a făcut ce ştia el mai bine - să ridice tot mai mult ştacheta. Românul a devenit cel mai tânăr campion mondial la proba de 200 m liber masculin. Mulţi au spus că e magie. Dar, de fapt, e multă muncă, o disciplină de fier şi un stil de viaţă.

"Prefer să citesc în timpul liber decât să stau pe telefon până la nesfârşit. Uneori sunt prins în capcană şi eu, însă încerc pe cât posibil să fac tot ce e mai bun. Îmi place să fiu disciplinat, e mai mult un mod de viaţă. Sunt tânăr şi mai am multe de trăit. Dar îmi place să trăiesc simplu, să fiu disciplinat şi să am grijă de timpul meu. Pentru că e unul dintre lucrurile cele mai importante", a mărturisit David Popovici într-un interviu.

Părinţii au fost cei care i-au spus mereu să se bucure de competiţii. Nu e important pe ce loc ieşi sau ce medalii ai câştigat. De aceea, în copilărie, după concurs, întodeauna mergeau la cofetărie să mânânce o prăjitură. Şi abia la final îl întrebau pe ce loc a ieşit.

"De când am început să înot mi-am dorit să ajung la Jocurile Olimpice şi în visele mele îmi doream să câştig o medalie de aur. Da, este important, dar nu este cel mai important lucru din lume. Nu aş vrea să câştig o medalie de aur şi să nu fiu mândru de ea. Vreau să mă simt bine, să mă distrez în curse", a mai spus David Popovici.

Unul dintre idolii săi este Michael Phelps

I se mai spune filosoful. Între antrenamente citeşte mult şi îl admiră pe Seneca. Adoră laptele cu miere şi scorţişoară. Iar unul dintre idolii săi este Michael Phelps. Care, deşi are 28 de medalii olimpice, crede că românul e mai bun decât el. Viaţa lui David e doar despre performanţă, pe care a reuşit să o ducă la cel mai înalt nivel. La Paris, s-a mutat din satul olimpic şi a înotat fix la orele la care ştia că va intra în concurs. A reununţat aproape de tot la telefon şi conturile de socializare. Totuşi aseară, târziu, a făcut o postare scurtă - o fotografie şi un comentariu "Amor fati". Iubeşte-ţi destinul. Unul spectaculos - de campion olimpic!

A devenit însă şi inspiraţie pentru alte destine aflate la început de drum. Copii care l-au urmărit în curse iar acum se visează pe podium: "Încercăm să devenim ca el, nu la fel, dar încercăm să devenim ca el"; "Îmi place foarte mult de David Popovici, este foarte talentat și bun la înot".

Chiar dacă sportul e pe primul loc, David nu neglijează nici cariera academică. În prezent, este student al facultăţii de Psihologie din Bucureşti. Ca să dea totul la antrenamentele pentru Olimpiadă, a decis să îşi îngheţe primul an.

