Vezi și

"Multe voci, chiar si din Romania, multe voci care au condamnat-o pe Simona că e trisoare. Uitaţi că nu a trişat!", a declarat Stere Halep, tatăl Simonei Halep. Coşmarul Simonei s-a încheiat. Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis reducerea suspendarii de la 4 ani la 9 luni. Acum, mărturiseşte în prima reacţie de după decizie că nu şi-a pierdut niciodată speranţa în faţa acuzaţiilor scandaloase.

Simona Halep, cea mai titrată jucătoare din istoria tenisului românesc

"În mijlocul acestei călătorii provocatoare, credinţa mea neclintită în integritatea adevărului şi în principiile dreptății a fost călăuza mea. În ciuda faptului că m-am confruntat cu acuzații descurajante și o opoziție formidabilă, starea mea a fost ancorată în convingerea mea neclintită de a fi un sportiv curat. Această încercare a fost o dovadă a rezistenței, iar triumful adevărului este o justificare dulce-amăruie care, deși amânată, este extrem de îmbucurătoare", a fost mesajul transmis de Simona Halep.

Fostul numarul 1 WTA poate intra chiar de astăzi pe teren. "Judecătorii TAS au decis în unanimitate că perioada de neeligibilitate de patru ani impusă de Tribunalul Independent al ITF trebuie redusă la nouă (9) luni, începând cu data de 7 octombrie 2022, care a expirat la 6 iulie 2023", se arată în comunicatul TAS. Simona Halep a primit vestea din Dubai, acolo unde se antrenează în ultimul timp. "Când aţi fost prima dată la mine aici la poartă la mine v-am spus atunci: am spus că Dumnezeu va face dreptate că suntem curaţi faţă de Dumnezeu şi Domnul a făcut dreptate. De atunci mă aşteptam dar trebuie să treacă putin timp", a declarat Stere Halep.

"Ea e tânără. O să primeasca wildcarduri peste tot unde vrea să joace. A fost numărul unu, nu mai contează acum. Doar să joace tenis, să fie sănătoasă", a declarat Ilie Năstase. "Eu cred că în 6 luni de zile Simona va fi înapoi în prima sută, în cel mult şase luni de zile, ca ulterior acolo, sigur că poate să urce spre top 20 cu siguranţă", a declarat Firicel Romai, fost antrenor al Simonei Halep. Fostii antrenori ai sportivei au fost mereu de partea ei. Mulţi nu mai sperau că se va face dreptate.

"Ea s-a antrenat, aşadar dacă ea are nivelul fizic şi de tenis este pregătită, experienţa o are. Oricum trebuie să începi de undeva, aşadar va începe să joace cât de curând", a declarat Artemon Apostu, fost antrenor al Simonei Halep. Pe 21 octombrie 2022 Simona Halep a anunţat public că a fost depistată cu roxadustat. iar dupa jumatate de an, a fost acuzata că şi-a falsificat paşaportul biologic. Toamna trecuta Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului a dat verdictul şocant - Simona ramane suspendată pentru o perioadă de 4 ani.

Fostul antrenor al tenismenei, Patrick Muratoglu, si-a asumat o partea din vină dupa scandalul dopajului. Fosta sportiva a dat in judecata compania care a produs suplimentul contaminat si cere daune de peste 10 milioane de dolari. "Sunt convins că la cât o ştiu de ambiţioasă, de determinată, va dori să arate tuturor că mai este capabilă de performanţe, că mai poate juca", a declarat George Cosac, presedinte Federaţia de Tenis. Simona Halep este cea mai titrată jucătoare din istoria tenisului românesc. Are în palmares 24 de trofee, dintre care două de Grand Slam: Roland Garros și Wimbledon. A fost 64 de săptămâni în fruntea clasamentului mondial şi a câștigat peste 40 de milioane de dolari în carieră.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 2 voturi

Întrebarea zilei Va reuşi Simona Halep să mai câştige un Grand Slam odată cu revenirea pe terenul de tenis? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰