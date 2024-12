A crezut că va face carieră în volei sau handbal, dar a plutit spre succes în echipa de canotaj a României. Simona Radiş este unul dintre sportivii care au făcut ca imnul României să răsune din nou la Jocurile Olimpice. Are în palmares trei medalii olimpice câştigate la Tokyo şi Paris. Simona este unul dintre liderii excepţionali din campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", desfășurată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Lacul Snagov are o nouă strălucire după Jocurile Olimpice de la Paris. Canotorii români au obţinut cinci medalii, două de aur şi trei de argint.

Simona Radiş s-a întors de la Paris cu două medalii: una de aur şi una de argint. În 2020, a mai obţinut aurul la Tokyo. Acum, vrea să continue valul performanţelor şi să cucerească noi medalii la campionatul european şi cel mondial de anul viitor.

Povestea unei campioane

Povestea Simonei începe la 14 ani. Atunci, antrenorul George Bulie a descoperit-o la şcoală, în Botoşani, în timpul unei ore de matematică.

"Căuta copii înalţi. Eu am ieşit imediat în evidenţă, fiind cea mai înaltă din şcoală. Mi-a stârnit curiozitatea şi dorinţa de a veni la Bucureşti. Ce îmi aduc aminte cu exactitate este prima ieşire pe apă în barcă. Îmi aduc aminte senzaţia, am ieşit pe o barcă de dublu cu o colegă mai mare care avea foarte multă experienţă şi mi-a plăcut foarte mult. Acela a fost momentul în care am spus că într-adevăr vreau să continui acest sport", a declarat Simona Radiş, multiplă campioană olimpică.

Prima medalie a fost adevăratul botez.

"A fost un campionat naţional care a avut loc la Iaşi. Am concurat într-o barcă de 4 vâsle şi am venit pe locul 2 din 3 dar eram foarte fericite pentru că noi reuşisem să batem o echipă care, ca şi vârstă, era mult mai mare faţă de noi. Ştiţi cum e, prima medalie nu se uită niciodată", mai spune Simona Radiş, multiplă campioană olimpică.

Drumul spre performanţă nu e, însă, mereu strălucitor: înseamnă multă muncă şi sacrificii. De câteva ori, s-a gândit chiar să renunţe.

"Au fost mai multe momente în care am avut acest gând fiindcă nu este usor sportul de performanţă, se munceşte foarte mult şi în acele momente de cumpănă în care fizic nu mai poti iar psihic începi să cedezi şi acolo, apare acest gând de a renunţa, de a pleca acasă dar tocmai acelea au fost momentele pe care m-au făcut pe mine mai puternică şi m-au adus la rezultatele pe care le am astăzi. Dacă eu nu pot, nu poate nimeni, îmi spun în minte si atunci găsesc putina ambitie să merg mai departe, să trag o lovitură în plus sau să nu renunţ", mai spune Simona Radiş.

Când timpul îi permite, Simona adoră să cătorească. De sărbători, însă, alege să stea alături de familie.

"Crăciunul îl voi petrece acasă la Avrămeni, alături de familia mea. Mă aşteaptă ca de fiecare dată.

O să mănânc şi eu şi cozonac şi sarmale şi toate bunătătile pe care le pregătesc acasă ai mei dar voi avea grijă la cantitate", a declarat Simona Radiş, multiplă campioană olimpică.

Simona Radiş face parte din campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României" a "Fundaţiei Dan Voiculescu". Tânăra sportivă îşi extinde astfel misiunea din sport şi inspiră noua generaţie.

