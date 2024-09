Formula 1. Ricciardo, înlocuit de Lawson la RB pentru restul sezonului 2024

Conducerea Red Bull a renunţat la Ricciardo cu şase curse înainte de finalul sezonului, deoarece nu a fost convinsă de performanţele sale. "Daniel a adus o mulţime de experienţă şi talent în echipă, cu o atitudine fantastică, care a ajutat pe toată lumea să se dezvolte şi să promoveze un spirit de echipă strâns. A fost un adevărat gentleman atât pe pistă, cât şi în afara ei şi niciodată fără acel zâmbet. Ne va lipsi, dar va ocupa întotdeauna un loc special în cadrul familiei Red Bull", a declarat Laurent Mekies, directorul echipei RB.

Lawson, în vârstă de 22 de ani, a concurat cinci curse în sezonul trecut, după ce australianul Ricciardo şi-a fracturat încheietura mâinii într-un accident la Marele Premiu al Olandei. El a obţinut două puncte cu un loc nouă la Marele Premiu 2023 din Singapore.

RB nu a făcut nicio menţiune cu privire la componenţa echipei RB în 2025. Japonezul Yuki Tsunoda are deja un loc confirmat, dar echipa nu a anunţat cine va fi colegul său.

