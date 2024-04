Viitorul lui Fernando Alonso în Formula 1. Marele anunţ făcut de pilotul de la Aston Martin: "Nu putea fi sfârșitul călătoriei"

După ce a ajuns la concluzia că vrea să continue să evolueze în Formula 1, Alonso a negociat noi condiții cu Aston Martin, care îl vor menține în acest sport pentru cel puțin încă doi ani. Faptul că Alonso a fost scos de pe piața piloților liberi înseamnă, astfel, că posibilitatea unei treceri la Red Bull sau Mercedes, așa cum se vehicula, este exclusă.

Fernando Alonso rămâne la Aston Martin

"Asigurarea viitorului pe termen lung al lui Fernando cu Aston Martin Aramco este o veste fantastică", a declarat șeful echipei, Mike Krack, citat de PlanetF1, potrivit Mediafax.

"Am construit o relație de lucru solidă în ultimele 18 luni și împărtășim aceeași determinare de continua acest proiect de succes. Am fost în dialog constant în ultimele luni, iar Fernando s-a ținut de cuvânt: când a decis că vrea să continue să concureze, a vorbit mai întâi cu noi. Fernando a demonstrat că are încredere în noi, iar noi credem în el. Fernando este înfometat de succes, conduce mai bine ca niciodată, este mai în formă ca niciodată și este complet dedicat să facă din Aston Martin Aramco o forță competitivă. Acest acord pe mai mulți ani cu Fernando ne duce până în 2026, când vom începe parteneriatul cu Honda pentru unitatea de propulsie de uzină. Așteptăm cu nerăbdare să creăm mai multe amintiri incredibile și să obținem noi succese împreună", a mai spus Mike Krack.

Reacţia lui Alonso: "Sunt aici pentru a rămâne"

Într-un comunicat de presă extrem de scurt, dublul campion mondial de Formula 1 și-a confirmat noul contract, spunând "Sunt aici pentru a rămâne". În urma anunțului, Alonso a dezvăluit că decizia de a rămâne în F1 și la Aston Martin a fost una "ușor" de luat.

"Am avut nevoie de câteva curse sau de câteva săptămâni pentru a mă gândi cu adevărat la mine însumi, dacă sunt pregătit să mă angajez pentru mai mulți ani în Formula 1, deoarece calendarele sunt doar un pic mai intense acum, la fel și mașina, angajamentele", a spus el.

"Dragostea mea pentru Formula 1 și dragostea mea pentru Aston Martin nu s-au schimbat, dar am vrut doar acest timp pentru a vorbi cu adevărat cu mine însumi și a lua decizia și angajamentul. Formula 1 îți ia tot timpul, toată energia. Trebuie să renunți practic la aproape orice în viață pentru a continua să concurezi, iar eu am vrut doar să vorbesc cu mine însumi dacă sunt pregătit să fac acest lucru.

Odată ce am luat decizia, cred că a fost după Australia, ceva de genul ăsta, da, am stat de vorbă cu Aston, ceea ce, din nou, este exact același lucru pe care l-am spus în februarie, că ar fi prima mea prioritate, și nu a fost prea dificil. Amândoi ne doream același lucru. Eu am vrut să continui să concurez cu Aston Martin, iar Aston Martin a vrut, de asemenea, să mă păstreze pe scaun.

Nu putea fi sfârșitul călătoriei pentru mine și pentru Aston Martin. Super, super fericit, entuziasmat, de asemenea pentru oamenii de la fabrică, pentru personal, pentru partenerii noștri, avem parteneri grozavi în echipă. Atât de mândru de ei, de asemenea, de toți sponsorii noștri. Așa că da, se simte că a fost decizia mea naturală, să continui să concurez și să continui să concurez cu Aston Martin a fost foarte ușor."

