Cât costă noul Samsung Galaxy S25 Ultra. Are criptare post-cuantică, AI și un senzor foto de 200MP

Display-ul sub acea sticlă îmbunătățită pare să fie neschimbat - este un panou 6.8-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X cu o rată de refresh de 1-120Hz, Vision Booster și Adaptive color tone. Galaxy S25 Ultra este echipat cu Snapdragon 8 Elite Mobile Platform pentru Galaxy, 12GB RAM și o cameră de vapori de 40% mai mare pentru răcire. Samsung susține că cipul oferă un NPU cu 40% mai rapid, un CPU cu 37% mai rapid și un GPU cu 30% mai rapid decât predecesorul său.

Noua NPU cu 40% mai rapidă permite o serie de abilități AI. Poți invoca Gemini apăsând și ținând apăsat butonul de Power. "Circle to Search" poate acum recunoaște numere de telefon, e-mailuri și URL-uri pentru acțiuni rapide. Agenții AI multimodali interpretează texte, discursuri, imagini și chiar videoclipuri pentru interacțiuni naturale - poți cere lui Gemini să găsească o anumită fotografie din Galerie, de exemplu. Căutarea este conștientă de conținut, sugerând următoarea ta acțiune - partajarea unui GIF sau salvarea unui eveniment.

Există transcrierea apelurilor și rezumatul acestora, ajutorul la scriere poate rezuma conținutul și formata notițele, iar editarea generativă este acum disponibilă pe dispozitiv.

Samsung Galaxy S25 Ultra oferă criptare post-cuantică

Galaxy S25 Ultra include un Personal Data Engine care analizează datele utilizatorului pe dispozitiv și le păstrează private în Knox Vault. Există chiar și un sistem de criptografie post-cuantică pentru a proteja datele tale de amenințările care ar putea apărea din computerele cuantice în viitor - destul de interesant!

În final, Now Brief oferă un rezumat al zilei tale și este proactiv cu sugestii personalizate în funcție de nevoile și preferințele tale pe parcursul zilei - poți obține știri despre acțiuni, prognoza meteo, evenimente, informații despre călătorii, etc. - și acum poți găsi Now Brief pe ecranul de blocare al telefonului.

Această suită AI face parte din One UI 7 bazat pe Android 15, care debutează pe seria Galaxy S25, dar se va extinde și pe alte telefoane Samsung în viitor. Samsung promite șapte generații de actualizări ale sistemului de operare și șapte ani de actualizări de securitate pentru Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S25 Ultra are o cameră foto de 50MP

Galaxy S25 Ultra adaugă o nouă cameră ultrawide de 50MP f/1.9 la ceea ce pare a fi un sistem de camere neschimbat, cu un senzor principal de 200MP f/1.7, o cameră telephoto de 50MP f/3.4 cu zoom 5x și o cameră midrange de 10MP f/2.4 cu zoom 3x. În față, se află o cameră selfie de 12MP f/2.2.

Galaxy S25 Ultra poate filma acum videoclipuri 10-bit HDR în mod implicit (spre deosebire de S24 Ultra, unde era dezactivat în mod implicit), iar pentru prima dată, Samsung introduce Galaxy Log - un mod de înregistrare cu gamă largă de culori pentru un grading mai precis și mai detaliat al culorilor.

În cadrul Expert RAW, acum există un nou mod Virtual Aperture, care oferă control asupra adâncimii de câmp.

În final, Portrait Studio permite crearea de avatare personale folosind AI, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a-și crea reprezentări digitale realiste și personalizate.

Prețuri telefon Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra este disponibil în patru culori: Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver și Titanium Gray. Acesta vine în trei configurații de stocare: 12GB/256GB, 12GB/512GB și 12GB/1TB.

Prețurile sunt de aproximativ 1.499 € pentru varianta de 256GB, 1.599 € pentru varianta de 512GB și 1.799 € pentru varianta de 1TB.

În cadrul ofertei de precomandă, Samsung dublează stocarea de bază la 512 GB, fără costuri suplimentare.

