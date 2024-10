Meta lansează Movie Gen, modelul AI care va genera filme. Compania colaborează cu producătorii "The Purge" şi "Get Out" pentru a-l testa

Meta Platforms, proprietara Facebook, a anunţat joi că a făcut echipă cu Blumhouse Productions, compania de la Hollywood din spatele unor filme de groază populare precum "The Purge" şi "Get Out", pentru a testa noul său model video de inteligenţă artificială generativă, Movie Gen, transmite Reuters.