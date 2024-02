Am traversat cel mai călduros Ianuarie din istorie. Specialiştii Copernicus avertizează că anul 2024 ar putea fi mai cald decât anul trecut

Am traversat cel mai călduros Ianuarie din istorie. Cifre alarmante publicate de Serviciul Copernicus - Profimedia / imagine ilustrativă

Luna trecută a depășit precedenta cea mai călduroasă lună ianuarie, care a avut loc în 2020, din registrele C3S care datează din 1950, potrivit Reuters.

Luna cu record de căldură a venit după ce anul 2023 s-a clasat ca fiind cel mai cald an al planetei în înregistrările globale care merg până în 1850, în condițiile în care schimbările climatice cauzate de om și fenomenul meteorologic El Nino, care încălzește apele de suprafață din estul Oceanului Pacific, au dus la creșterea temperaturilor. Începând din iunie, fiecare lună a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în lume, comparativ cu luna corespunzătoare din anii precedenți. "Nu numai că este cea mai caldă lună ianuarie înregistrată vreodată, dar tocmai am experimentat o perioadă de 12 luni cu peste 1,5 C peste perioada de referință preindustrială. Reducerea rapidă a emisiilor de gaze cu efect de seră este singura modalitate de a opri creșterea temperaturilor globale", a declarat directorul adjunct al C3S, Samantha Burgess.