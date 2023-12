Vezi și

Ultimele zile ale anului sugerează mai mult venirea primăverii, decât mijloc de iarnă.

Ingrid Tîrziu, reporter Observator: Este foarte probabil ca 2023 să fie declarat cel mai călduros an din istoria României, depăşind 2019, 2020 şi 2022, cu abatere termică de peste două grade Celsius.

Cel mai călduros an din istorie a derutat natura

Temperaturile mult prea ridicate din această perioadă au produs derută în natură. În Oradea, oamenii se bucură de apariţia ghioceilor, în timp ce arborii de magnolie încep să înflorească timid.

Localnici: E pentru prima oară când văd în luna decembrie, (...) văd că de la an la an vin tot mai devreme vestitorii primăverii!

- Este un semnal de alarmă al naturii că încălzirea globală este din ce în ce mai pregnantă.

- Mă pregătesc pentru Paşte! (...) Aş vrea ca vremea asta să dureze cât mai mult!

În apropierea Capitalei, oamenii au avut un mare motiv de mirare. Au apărut berzele.

Localnic: Suntem în 27 decembrie şi în comuna Berceni au venit berzele, fraţilor!

Specialiştii au o explicaţie pentru apariţia mult prea timpurie a păsărilor.

Adrian Bîlbă, biolog: Berzele fac parte dintre cele care condiţionat pot rămâne dacă găsesc hrană. Sunt păsări destul de rezistente şi la condiţiile de mediu, la frig. Sunt capabile de a trece iernile.

Vremea caldă a dat peste cap planurile proprietarilor Hotelului de Gheaţă de la Bâlea Lac.

Arnold Klingeis, proprietar hotel: Lucrăm degeaba! O dată trebuie o manoperă destul de complexă pusă la dispoziţie pentru a construi hotelul, care poate fi topită în doar câteva ore dacă apare un vânt cald.

Experţii spun că următorii ani ne vor aduce şi mai multe fenomene meteo extreme.

Samantha Burgess, adjunct schimbări climatice Copernicus: Este dovedit că o planetă mai caldă înseamnă că şi alte tipuri de evenimente extreme sunt posibile şi am văzut deja astfel de evenimente în ultimii an: incendii de vegetaţie, perioade caniculare, secetă, inundaţii în urma furtunilor puternice. Adevărul este că 2023 va fi considerat un an rece pe măsură ce ne apropiem de 2030-2035.

Nici finalul anului nu va veni în contradicţie cu vremea de Crăciun.

Elena Mateescu, director ANM: Maximele vor fi cuprinse în general între 5 până la 13-14 grade, iar la trecerea dintre ani, minimele vor fi unele pozitive, cu cele mai ridicate valori pe în zona litoralului, spre 6-7 grade şi în partea de vest a ţării, cu 1-2 grade în Capitală.

De altfel, inclusiv în primele zile ale anului viitor ne vom confrunta cu maxime. În sudul ţării, termometrele vor indica aproximativ 15 grade.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰