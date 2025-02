Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, într-un podcast difuzat joi seară, că nu este de acord cu ce s-a întâmplat în scandalul Nordis, dar nu este treaba lui să decidă ce a fost şi ce nu ilegal. El crede că nu poate fi tras la răspundere pentru oameni pe care i-a cunoscut de-a lungul vieţii. "Îmi ceri demisia că am zburat cu un avion, unde am plătit bilet...", a mai afirmat Ciolacu.

Marcel Ciolacu la podcastul "The Stakeborg Talks" by Vlad Mercori - Captură video Facebook

Marcel Ciolacu a fost întrebat, într-un podcast difuzat joi seară, dacă a înţeles ce trebuie să explice în scandalul Nordis.

"Nu-s de acord cu ce s-a întâmplat acolo. Cât e de legal, de ilegal, nu e treaba mea. E treaba magistratului, a procurorului, a judecătorului, e un dosar penal pornit. De ce mă judeci pe mine?! Mi-am plătit zborurile, am arătat facturile. Când am arătat facturile, că sunt false. Au verificat, nu sunt false. Că nu-s chitanţe, că-i prea ieftin! Despre ce vorbim?!", a declarat Ciolacu.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

El crede că toată discuţia este politică, având în vedere candidatura sa în alegerile prezidenţiale.

"Nu sunt fapte penale, am plătit costul politic, personal, a afectat şi partidul, dar cred că este suficient. Are cineva ceva să-mi reproşeze, să-mi reproşeze pentru activitatea guvernamentală, ca să-mi ceri demisia. Îmi ceri demisia că am zburat cu un avion, unde am plătit bilet... Aici putem interpreta orice", a mai declarat Ciolacu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă luaţi maşina la mâna a doua sau nouă? Nouă La mâna a doua

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰