Cod galben de vânt puternic în cinci județe din România. Rafalele vor ajunge până la 70 km/h. Zonele vizate

Cod galben de vânt puternic în cinci județe din România. Rafalele vor ajunge până la 70 km/h. Zonele vizate - Profimedia

Editor R.O. | Timp citire: 2 minute Publicat la 16.10.2026, 16:06

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 16 octombrie 2026, o avertizare de cod galben de vânt puternic, valabilă în mai multe localități din cinci județe ale țării. Meteorologii anunță intensificări ale vântului, cu rafale care vor atinge viteze de până la 70 km/h. Avertizarea este în vigoare până la ora 18:00.