Cod galben de vânt puternic în cinci județe din România. Rafalele vor ajunge până la 70 km/h. Zonele vizate
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 16 octombrie 2026, o avertizare de cod galben de vânt puternic, valabilă în mai multe localități din cinci județe ale țării. Meteorologii anunță intensificări ale vântului, cu rafale care vor atinge viteze de până la 70 km/h. Avertizarea este în vigoare până la ora 18:00.
Potrivit ANM, avertizarea a fost emisă la ora 14:56 și a intrat în vigoare la ora 15:00. Fenomenele meteorologice vor afecta mai multe zone din Moldova, în județele Botoșani, Galați, Vrancea, Iași și Vaslui.
Meteorologii precizează că vântul va prezenta intensificări locale, iar rafalele vor avea viteze cuprinse între 50 și 70 km/h. Avertizarea este una de tip nowcasting, emisă pentru fenomene meteorologice periculoase imediate.
Localitățile vizate de codul galben de vânt puternic
În județul Botoșani, avertizarea vizează localitățile Ștefănești, Călărași, Manoleasa, Santa Mare, Ripiceni și Românești.
În județul Galați, sunt vizate Tecuci, Cosmești, Munteni, Brăhășești, Drăgănești, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Buciumeni și Poiana.
În județul Vrancea, codul galben este valabil pentru Adjud, Mărășești, Păunești, Homocea, Țifești, Ruginești, Garoafa, Movilița, Pufești, Ploscuțeni, Tănăsoaia și Corbița.
În județul Iași, avertizarea afectează Pașcani, Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Vânători, Ceplenița, Strunga, Ion Neculce, Todirești, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Mircești, Rachițeni, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Costești și Cucuteni.
În județul Vaslui, sunt vizate localitățile Zăpodeni, Băcești, Dumești, Rebricea, Todirești, Ștefan cel Mare, Oșești, Negrești, Gârceni, Vulturești și Rafaila.
Avertizarea de cod galben este valabilă vineri, 16 octombrie, până la ora 18:00, însă meteorologii pot actualiza mesajele în funcție de evoluția condițiilor atmosferice.