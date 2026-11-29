Gerul pune stăpânire pe aproape toată România, iar temperaturile vor coborî până la -18 grade Celsius. Meteorologii au emis un Cod galben de ger, valabil până miercuri dimineaţă, şi menţin avertizarea de vânt puternic pentru mai multe regiuni. Nici Capitala nu scapă de frig extrem, iar de Ziua Naţională temperaturile vor fi deosebit de scăzute.

Atenţionarea cod galben de ger a fost emisă pentru intervalul 29 noiembrie, ora 10 - 02 decembrie ora 10, fiind vizate Transilvania, Moldova, Maramureş, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea continentală.

"În Transilvania, Moldova, Maramureş, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea continentală, vremea va fi deosebit de rece. Va fi ger, local în noaptea de duminică spre luni (29/30 noiembrie) şi pe arii extinse în nopţile următoare. Temperaturile minime se vor încadra în general între -18 şi -10 grade. În sudul, estul şi local în centrul ţării, temperaturile se vor menţine în general negative şi pe parcursul zilelor, iar valorile maxime se vor situa între -7 şi 1 grad", transmit meteorologii.

ANM menţine avertizarea Cod galben de vânt puternic

De asemenea, menţin atenţionarea meteorologică cod galben de vânt, valabilă în intervalul 29 noiembrie, ora 10 - 29 noiembrie, ora 20.

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"În intervalul menţionat, în sudul Moldovei, Dobrogea şi cea mai mare parte a Munteniei vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h, viscolind zăpada deja depusă şi determinând scăderea vizibilităţii", precizează ANM.

Din 29 noiembrie, ora 20 până în 01 decembrie, ora 10 sunt anunţate intensificări ale vântului pe litoral, unde vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Intensificări ale vântului vor mai fi în regiunile sud-estice şi pe parcursul nopţii de duminică spre luni (29/30 noiembrie) cu rafale în general de 40...45 km/h.

Frig extrem în mai multe regiuni ale ţării

Frigul s-a făcut simţit încă de duminică dimineaţă, când temperatura resimţită a coborât până la -21 de grade în Ceahlău şi -20 de grade la Lăcăuţi. La Bisoca s-au resimţit -15 grade, la Joseni -12 grade, iar la Miercurea Ciuc -11 grade. Temperaturile resimţite au ajuns la -10 grade la Suceava şi Târgu Neamţ, -9 grade la Piatra Neamţ şi Cotnari, -8 grade la Botoşani şi Bacău, respectiv -7 grade la Focşani şi Târgu Măgurele. În Bucureşti, temperatura resimţită în această dimineaţă a fost de -6 grade Celsius.

Cum va fi vremea în Bucureşti

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 29.11.2026 Ora 10:00 - 30.11.2026 Ora 08:00

Vremea va fi deosebit de rece. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei, apoi va deveni variabil. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 50...60 km/h, amplificând senzaţia de frig. Temperatura maximă va fi de -2...-1 grad, iar cea minimă de -8...-5 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 30.11.2026 Ora 08:00 - 01.12.2026 Ora 08:00

Vremea se va menţine deosebit de rece, cu o temperatură maximă de -2...-1 grad şi o minimă de -9...-6 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări ziua (viteze la rafală de 40...45 km/h), amplificând senzaţia de frig.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 01.12.2026 Ora 08:00 - 02.12.2026 Ora 10:00

Vremea va rămâne deosebit de rece, astfel că temperatura maximă va fi de -1...1 grad, iar cea minimă de -10...-7 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

În intervalul 29 noiembrie, ora 10 - 29 noiembrie, ora 20, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de atenţionare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului. În intervalul 29 noiembrie, ora 10 - 02 decembrie, ora 10, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de atenţionare meteorologică cod galben pentru vreme deosebit de rece şi nopţi geroase.