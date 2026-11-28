Trecem prin cel mai sever episod de iarnă, la sfârșitul lunii noiembrie, din ultimii ani. Capitala și alte 16 județe din sud-estul țării sunt sub cod galben de viscol. În Galați, utilajele de deszăpezire au ieșit deja pe șosele. Iar în București, ploaia s-a transformat deja în ninsoare.

De mai bine de două ore putem spune că ninge ca în povești în toată Capitala, dar și în județul Ilfov. Asta, după ce toată dimineața am avut parte de o ploaie rece, înghețată.

În acest moment, în Capitală, mai este un grad, ceea ce înseamnă că s-ar putea să se depună destul de greu un strat de zăpadă în orele următoare, însă nu este exclus, mai ales spre seară. Până mâine știm că sudul și sud-estul țării se află sub un Cod galben de ninsori și viscol puternic.

Autorităţile s-au pregătit pentru această atenţionare valabilă şi în Bucureşti, iar utilajele stau aliniate. Stratul de zăpadă va ajunge până la 15-20 cm, poate chiar 25 cm în anumite părți ale țării. La Vârful Omu, meteorologii transmit că stratul de zăpadă atinge deja 55 de cm.

Articolul continuă după reclamă

Din cauza vremii, în Capitală, evenimentul de aprindere a luminițelor festive din Sectorul 4 știm a fost deja anulat. Important este că în această noapte temperaturile vor coborî sub 0 grade în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei sunt prognozate minime de -12 grade.