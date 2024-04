Administraţia Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 15 aprilie - 13 mai 2024. Potrivit meteorologilor, începând cu ziua de miercuri, 17 aprilie, o masă de aer rece de origine arctic maritim, din nord-vestul continentului, va duce la o răcire accentuată în toate regiunile țării.

Săptămâna viitoare, în primele două zile, vremea va fi deosebit de caldã în majoritatea zonelor din țară. Valorile termice vor fi comparabile cu o zi de vară și vor cuprinse între 25 şi 32 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în sudul și în sud-estul țării. Începând cu ziua de miercuri, 17 aprilie o masă de aer rece de origine arctic maritim, din nord-vestul continentului, va duce la o răcire accentuată în toate regiunile țării. Astfel, regimul termic va fi în scădere bruscă și valorile maxime vor trece cu greu de 10...15 grade. Aria precipitațiilor va fi în extindere, iar în zonele montane se vor transforma în lapoviță și ninsori. Vântul va amplifica senzația de frig, urmând ca pe creste să avem și viscol intens", au explicat specialiştii ANM.

Vreme la extreme. Secetă în România, în aprilie

România este serios afectată de secetă, fenomen accentuat de temperaturile neobişnuit de ridicate din ultima perioadă. Potrivit unui raport al ANM, cele mai afectate regiuni sunt estul, sud-estul, sudul și centrul țării, unde specialiştii trag un semnal de alarmă cu privire la deficitul accentuat de umiditate din sol.

Cantitițile de precipitații căzute în ultimul timp au fost insuficiente, astfel că fenomenul de secetă se intensifică de la o zi la alta.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, la data de 8 aprilie seceta afecta suprafețe extinse în Moldova, Dobrogea, Oltenia și Muntenia, local estul și sudul Transilvaniei.

Al 10-lea record lunar consecutiv de căldură: "Lumea pe un teritoriu necunoscut"

Temperaturile globale au atins un nou maxim istoric în martie 2024, marcând al zecelea record lunar consecutiv. Creșterea alarmantă a temperaturilor a stârnit îngrijorarea experților climatici, care se tem că încălzirea globală ar putea accelera.

Datele publicate de Copernicus Climate Change Service arată că temperaturile de la suprafața globului în martie au fost cu 0,1°C mai mari decât recordul anterior stabilit în 2016 și cu 1,68°C mai mari decât media preindustrială, notează The Guardian. Tendința de încălzire este deosebit de îngrijorătoare, deoarece depășește temporar ținta de 1,5°C stabilită ca obiectiv în Acordul de la Paris. Deși încălcarea acordului nu va fi considerată oficială decât dacă tendința persistă la scară decenală, creșterea bruscă a temperaturilor din ultimul an a surprins mulți oameni de știință. Gavin Schmidt, directorul Institutului Goddard pentru Studii Spațiale al Nasa, a remarcat că recordurile de temperatură sunt depășite în fiecare lună cu până la 0,2C. "Este umilitor și puțin îngrijorător să recunoaștem că niciun an nu a încurcat capacitățile de predicție ale oamenilor de știință în domeniul climei mai mult decât 2023", a scris succesorul lui Jim Hansen într-un articol recent pentru Nature.

