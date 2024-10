Vremea extremă loveşte Europa! Zeci de departamente din Franţa se află sub cod portocaliu şi roşu de ploi. Un bărbat a murit în Paris după ce vântul puternic a doborât un copac, care a căzut pe el. Nici Italia nu a scăpat de furia naturii. Mai multe zone au fost complet inundate, iar două autostrăzi au fost închise peste noapte.

Situaţia este critică în sud-estul Franţei. 34 de departamente se află sub cod portocaliu de vreme severă, iar alte 5 sub cod roşu. Aproape 900 de persoane au fost evacuate din regiunea Auvergne-Rhône-Alpes, din cauza inundaţiilor.

Maşinile din imagini au părut de jucărie în faţa puhoaielor, care au măturat totul în cale. Iar aproape 50 de persoane au rămas complet blocate într-un magazin din Givors după ce apele i-au înconjurat.

Măturate de ape

Vezi și

"Am rămas uimit să văd Givors inundat din nou. Sincer, locuiesc aici de 30 de ani, iar de mai bine de 20 de ani nu am mai vazut aşa ceva. Am fost foarte surprins", a declarat un bărbat.

În Paris, un bărbat şi-a pierdut viaţa după ce un copac, doborât de vântul puternic, a căzut peste el. Alţi doi copii, de doar 3 şi 5 ani, au fost grav răniţi şi se află în stare critică.

"Tot ce vedeţi acolo, s-a dus, s-a terminat. Este imposibil să traversezi drumul". "Noaptea trecută am putut auzi chiar şi pietrele cum se rostogolesc", spun localnicii.

În unele zone, autorităţile au decis ca în următoarele zile elevii să rămână acasă.

Şi Italia a fost lovită de inundaţii. "În 50 de ani nu am văzut niciodată aşa ceva", a declarat un vânzător.

Iar în această staţie, trenurile mai degrabă au plutit. Ploile vor continua şi astăzi. Cinci regiuni rămân sub cod portocaliu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi testat vreodată vacanţele tip retreat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰