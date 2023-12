Furtuna Pia s-a dezlănţuit asupra României. Vântul cu puterea unui uragan a smuls brazii din rădăcini şi a rupt acoperişurile. Când se domoleşte vremea rea

Vezi și

Turiştii care au plecat spre munte s-au confruntat nu doar cu aglomeraţia de pe DN1, ci şi cu ninsoarea şi viscolul. Zăpada a acoperit repede şoseaua de pe Valea Prahovei iar nămeţii au paralizat circulaţia. Unii şoferi au fost pregătiţi. Au scos din portbagaj lopeţile şi au încercat să elibereze drumul cât să poată înainta.

Claudiu Loghin, reporter Observator: Sunt sute de şoferi pentru care vacanţa de Crăciun începe cu traficul de pe Drumul Naţional 1. Ninsoarea este atât de abundentă încât traficul s-a blocat complet între judeţul Braşov şi judeţul Prahova. Inclusiv echipajele de deszăpezire au rămas în trafic.

Şi un autocar a rămas blocat pe mijlocul şoselei, între Predeal şi Azuga.

Şofer autocar: Zăpadă mare, a oprit o doamnă în faţa mea, am oprit şi nu am mai apucat să înaintez.

Iar şoferul unei dube s-a chinuit ore în şir să-şi scoată maşina dintr-un şanţ de pe marginea drumului.

Şofer dubă: A venit lama şi m-a împins. M-a băgat în şanţ şi acum nu ştiu ce să fac.

Poliţiştii care au venit să dirijeze traficul au ajutat turiştii să plece cu maşinile înţepenite în stratul gros de zăpadă. Maşinile trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă, iar şoferii trebuie să evite bruscarea comenzilor. Sunt două dintre cele mai importante sfaturi pe care poliţiştii le dau turiştilor carre îşi încep vacanţa de Crăciun în trafic.

Furtuna Pia s-a năpustit asupra României. Probleme şi pe calea ferată

Tudor Duțu, director DRDP BV: Este cel mai intens fenomen pe care l-am avut în ultimii ani. Ninge de câteva ore încontinuu, ninge viscolit. Toate utilajele noastre sunt funcţionare.

Aglomeraţia de pe DN1 s-a văzut cel mai bine de sus. În jurul orei 16, la intrarea în Sinaia cozile de maşini s-au întins pe câţiva kilometri. Circulaţia a fost blocată şi pe calea ferată! Un tren s-a oprit între Predal şi Braşov după ce s-a rupt un fir de contact. Garnitura a fost remorcată cu o locomotivă diesel.

Şi traficul din Harghita a fost dat peste cap de ninsorile puternice. Mai multe maşini care au derapat şi au ajuns în şanţ au fost trase cu chingi de utilajele de deszăpezire.

Şofer: Am vrut să fac loc unei alte maşini, am vrut să ies, după am făcut prea mult stânga şi din păcate nu am mai putut să ies.

Probleme în trafic au fost şi în Pasul Oituz. Bară la bară, şoferii nu au mai putut înainta pe drumul acoperit de zăpadă. În judeţul Caraş Severin, viscolul a bătut cu atâta putere încât două drumuri judeţene au fost închise spre Staţiunea Semenic şi staţiunea Muntele Mic. Vizibilitatea în zonă a fost aproape zero în jurul prânzului. Pe calea ferată, o creangă acoperită de gheaţă a căzut pe linile de curent electric şi a luat foc.

În Suceava, nu a nins mult, însă suficient cât să creeze probleme pe şoselele din oraş.

Reporter: Cum se circulă, cum vi se pare?

Şoferiţă: Greu, foarte greu! Ne a luat prin surprindere ninsoarea, s-au bucurat copiii, dar noi.

Un şofer de TIR nu a mai putut înainta. Probleme au fost şi în Bistrița-Năsăud, unde mai multe tiruri au rămas blocate din cauza ninsorii abundente.

Rafale de aproape 120km/h la peste 2.000 metri altitudine

La peste 2.000 de metri înălţime, la Vârful Omu, s-a văzut puterea nimicitoare a Furtunii Pia. Vântul a bătut cu aproape 120 de kilometri la oră, iar temperatura a scăzut la minus 20 de grade Celsius. grafică termometru În mai multe zone din ţară, zăpada a trecut de jumătate de metru. Mulţi turişti care au vrut să ajungă în Rânca au fost nevoiţi să se întoarcă. Au înaintat doar cei care au au avut lanturi.

Cristi Tudor, DRDP Craiova: Începând cu ora 11:30, pe DN67 C se impune filtru de circulaţie împreună cu Poliţia Rutieră pentru montarea lanţurilor derapante, pentru vehicule cu tracţiune 4x2 şi se interzice accesul către staţiune a maşinilor care nu sunt echipate cu lanţuri antiderapante sau care nu au cauciuri corespunzătoare pentru acest sezon.

Furtuna s-a năpustit şi asupra oraşului Cluj-Napoca. Norii care aduceau aduceau zăpadă au acoperit încet toate casele. Din cauza furtunii, s-a circulat în condiţii de iarnă şi pe autostrada Deva Sibiu. Zăpada a fost spulberată în faţa maşinilor.

În Vâlcea, vântul a bătut atât de tare încât un brad înalt de câţiva metri a fost doborât. Iar în Sibiu, rafalele puternice au smuls zeci de metri din acoperişul unui bloc. Pomperii au fost nevoiţi să intervină pentru ca bucăţile uriaşe de tablă să nu ajungă peste maşini şi pietoni. Şi în partea de sud a ţării vremea rea şi-a făcut de cap.

Record termic în Capitală, de Crăciun

Andreea Milea, reporter Observator: În Capitală, vântul suflă cu putere, cu rafale de până la 65 km pe oră. Însă senzaţia de frig nu este cu mult accentuată pentru câ vântul nu este rece, este chiar anormal de cald pentru aceasta perioadă.

Întreaga ţară este până mâine sub avertizare cod galben sau portocaliu de ninsoare şi viscol. La munte, va viscoli până luni dimineață. Vremea se schimbă radical însă, în cele mai mute zone. De Crăciun, vom avea un record termic în Capitală, cu aproape 18 grade Celsius în termometre.

