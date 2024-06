Potopul s-a dezlănţuit în toată ţara. De la Vest la Est, localităţi întregi au fost măturate de vijelii şi mitraliate de grindină . Într-o localitate din Caraş-Severin casele arată ca după bombardament, iar la Cluj tavanul unui mall s-a prăbuşit cu totul. O femeie care încerca să-şi acopere maşina de furia naturii are capul spart.

O furtună de 10 minute, cu grindină de dimensiunea unei mingi de golf, a lăsat în urmă un peisaj ca după bombardament. Bucăţile de gheaţă au spart geamurile caselor, au distrus maşinile şi au ciuruit faţadele clădirilor.

Vijelii şi grindină uriaşă în ţară

Natura a dat o reprezentaţie de zile mari. La Coronini, în Caraş-Severin, Casa de Cultură este efectiv bombardată. De altfel, 80 % dintre imobilele din comună arată aşa sau chiar mai rău. După potop, oamenii şi-au numărat, neputincioşi, pagubele.

"Parbrizul spart, tabla e destul de găurită. Şi casa, după cum se poate vedea, faţada, geamurile, sunt distruse. Ca după război", spune un bărbat. "A picat tot. Camerele, acoperişul, tot", plânge o femeie. "Cel mai bine, dimensiunea bucăţilor de gheaţă, căzute din cer, se vede aici. Atât de mari au fost, ne spuneau oamenii - practic, cât palma mea", arată Iulia Pop, reporter Observator.

Oamenii care au încercat să mai salveze ceva au fost răniţi de bucăţile de gheaţă, mitraliate din cer. "În momentul când noi întindeam pătura, o piatră a lovit-o. Şi a căzut, am văzut-o că se duce, am prins-o că îmi era frică, am văzut sângele, a ameţit, a spus că nu mai vede nimic în faţa ochilor", povesteşte mama unei persoane rănite. "A vrut să pună pătura pe maşină şi când a venit piatra i-a spart gura", spun alţi martori.

Prăpăd în mai multe judeţe

Prăpăd a fost şi în Drobeta-Turnu Severin. Acoperişul Liceului de Artă a fost luat de vânt şi aruncat într-o curte de peste drum. "Mi-a distrus totul, totul, totul. N-am văzut în viaţa mea aşa ceva", plânge un localnic. "Groază. Munca de-o viaţă, munca de 40 de ani. E dureros, peste două luni am nuntă cu un copil", spune un bărbat. "Dacă mai întârziam cinci minute, puteam să mor. A intrat lemnul prin parbriz, spre scaunul de la şofer", povesteşte un şofer.

Livezile şi grădinile n-au avut nicio şansă. "Ce a rămas în pom arată aşa. Dacă cineva îmi spune că mai avem ce recolta... nimic. Totul distrus", arată un agricultor. "Paguba este de 100%, nu mai putem recupera nimic", zice un altul.

La Cluj, norii ameninţători au întunecat rapid cerul. Puhoaiele s-au dezlănţuit cu furie. Într-un centru comercial, tavanul nu a mai rezistat sub greutatea apei şi a fost la un pas să cadă peste oameni.

"Am văzut că a venit dealul"

Într-o altă zonă din oraş, oamenii s-au temut că vor fi luaţi de viituri cu tot cu străzi. "Stăteam, mă uitam la televizor şi am auzit dintr-o dată bubuitură. M-am uitat pe geam, am văzut că a venit dealul", spune un localnic. Furtuna catastrofală a traversat ţara din sudul Banatului până în Dobrogea şi, în mai puţin de 24 de ore, au fost emise 15 coduri roşii pentru fenomene extreme.

Vijeliile de noaptea trecută au distrus sute de maşini şi case peste tot în ţară. Cei care au încheiat o asigurare pot fi despăgubiţi. "Calea cea mai simplă e să avizezi instituţiile abilitate - pompieri, Primărie, obţii un document şi mergi catre asiguratorul CASCO. Dacă am asigurare facultativă la locuinţă, pot inclusiv să îmi despăgubesc echipamentele - aparate care funcţionau. Ba mai mult, în cazul celor care au avut ghinionul să le fie afectat acoperişul, pot avea cazare temporară în limita unei sume şi a unei perioade", spune Marius Constantinescu, senior broker.

Va trebui să ne pregătim pentru o vară furtunoasă, cu fenomene extreme: caniculă şi ploi cu piatră. Grindina de mari dimensiuni se formează din cauza curenţilor de aer anormal de calzi, care ridică picăturile de ploaie din nori. Ajunsă în părţile înalte şi reci, apa se transformă în gheaţă.

