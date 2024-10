Pe Domeniul Schiabil din staţiunea Voineasa, au început deja pregătirile pentru noul sezon. După ultimii ani când toată lumea a dus lipsa zăpezii naturale, accentul este pus şi mai atent pe zăpada artificială. Iar investiţiile sunt pe măsură.

Adrian Iepure, administrator Domeniu Schiabil Transalpina: Am făcut revizia instalaţiilor foarte bine, la instalaţiile de zăpadă, care, de altfel, în ultimii ani a făcut diferenţa la zăpadă, dar am plus foarte mult pe segmentul de zăpadă artificială.

Pentru a reface stocul de zăpadă artificială, anul acesta s-a pompat apă aproape 3 luni de zile, zi şi noapte.

Adrian Iepure, administrator Domeniu Schiabil Transalpina: Beneficiem de un lac artificial care însumează în jur de 120 de mii de metri cubi de apă. Am investit în partea de parazapezi, în zona Golfului Alpin, inclusiv la cele două teleschiuri şi partea de telescaun.

Pârtie nouă, lungă de 4 kilometri, în apropierea lacului Vidra

Domeniul schiabil Transalpina e unul dintre cele mai frumoase din ţară. Zăpada rezistă cel mai mult pe pârtiile care trec de cota 2000. Priveliştea e comparată de mulţi schiori cu peisajele din Alpi. Nu degeaba e cunoscut acest loc ca mica Elveţie a României.

Turistă: Pârtia este superbă, are mai multe grade de dificultate, pot schia şi cei mari şi cei mici. Este mirific.

Vestea bună pentru turişti este că, în acest an, se va deschide o pârtie nouă, lungă de patru kilometri, în apropierea lacului Vidra.

