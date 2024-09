Mare parte din Cehia se află sub cel mai ridicat nivel de alertă pentru inundaţii, dar situaţia cea mai gravă este în nord-est. Numai în Opava, zece mii de oameni au fost nevoiţi să-şi părăsească locuinţele. "Am salvat oamenii care se aflau la doi metri deasupra noastră, pe un acoperiş... Erau alţi oameni blocaţi în faţă, dar curentul este foarte puternic. Am încercat să ajungem acolo, să găsim o alternativă să ajungem la ei, deoarece curentul este mult prea puternic pentru bărci", a declarat Jindrich Stefek, din echipa de salvare.

Mulţi au fost recuperaţi în ultima clipă de un elicopter militar. Deşi situaţia este extrem de gravă, sute de cehi au refuzat să îşi lase în urmă munca de o viaţă. Din cei două mii de oameni care trăiesc în Troubek, numai 30 au acceptat să fie salvaţi. Vremea extremă face prăpăd şi în Moravia de Nord. Acolo o maşină în care erau 3 oameni a fost luată de ape.

Prăpăd este şi în Austria. Pericol major pe Dunăre

Un pompier şi-a pierdut viaţa în timp ce încerca să salveze un localnic. Alţi şase oameni au fost răniţi în timpul furtunii. Autorităţile continuă să declare zone de dezastru în mai multe municipalităţi. "Este teribil! Nu s-a mai întâmplat aşa ceva vreodată. Locuiesc aici de zeci de ani, dar o inundaţie ca asta nu am mai avut. Au loc inundaţii o dată la 10 sau 15 ani, dar sunt mici, doar că de data asta este catastrofal", mărturiseşte un localnic.

Apa a ajuns şi într-un azil, iar 90 de persoane au fost relocate la un spital. Teama cea mai mare a autorităţilor rămâne în continuare nivelul Dunării, care aseară a depăşit opt metri. Vestul ţării a fost însă acoperit de zăpadă, iar meteorologii cred că stratul de omăt va ajunge la 2 m la altitudini mici.

Salvările sunt contracronometru şi în Polonia

Pentru o persoană din sud-vestul ţării, a fost însă prea târziu. Şi acolo inundaţiile au dus la evacuarea unui spital, iar premierul a anunţat că se pregăteşte să declare stare de dezastru natural.

Ciclonul Boris a adus ploi torenţiale şi în Bratislava. Drumurile au fost acoperite de crengi uriaşe şi copaci puşi la pământ, iar mai multe străzi au fost închise.

