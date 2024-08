Prognoza meteo pentru luna august: Unde va fi cel mai cald

Luna August a venit tot cu temperaturi tropicale. Meteorologii au anunțat că vineri va fi caniculă în aproape toată ţara. Majoritatea județelor vor fi sub avertizare cod galben, însă 8 județe și Capitala se vor afla sub alertă cod portocaliu.

Un nou val de caniculă loveşte mai multe ţări din Europa, în aceste zile, cu temperaturi ce vor depăşi 40 de grade la umbră. În România, de la mijlocul acestei săptămâni, vremea va fi cãlduroasã în majoritatea regiunilor, canicularã dupã-amiaza în Câmpia Românã şi în Câmpia de Vest.

Joi, 1 august, este în vigoare un cod galben de caniculă în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentală și sudul Moldovei. Va fi caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități.

Potrivit ANM, toată luna August se vor resimți temperaturi de 44-45 de grade Celsius și nu este exclusă posibilitatea să fie emise coduri roșii de caniculă și în perioada următoare.

”Cea mai caldă săptămână pare a fi 5 – 12 august. De asemenea, săptămânile 12 – 19 august şi 19 – 26 august, practic cele trei săptămâni indică o probabilitate de a avea abateri termice pozitive mai mari de două grade Celsius.

Din punct de vedere al cantităţilor de precipitaţii, în medie, vor fi cantităţi deficitare la începutul lunii august, după care ne apropiem de normalul pluviometric al fiecărei săptămâni.

Cu siguranţă însă nu putem estima dacă luna august va putea fi mai caldă decât luna iulie. Putem face aprecieri doar din perspectiva a ceea ce înseamnă tendinţa regimului de temperaturi şi a cantităţilor săptămânale pe întreaga lună de precipitaţii”, a precizat Elena Mateescu, potrivit Agerpres.

Iulie, cea mai călduroasă lună din istoria măsurătorilor meteorologice

Şefa ANM a mai precizat că luna iunie din acest an a fost cea mai călduroasă lună iunie din istoria măsurătorilor meteorologice, cu o abatere termică pozitivă de 3,7 grade Celsius, iar luna iulie are toate şansele să devină, de asemenea, cea mai călduroasă lună iulie din istorie.

"În iunie am avut o abatere pozitivă de 3,7 grade Celsius faţă de normalul termic al unei luni iunie în ţara noastră şi o lună deficitară din punctul de vedere al cantităţii medii lunare de precipitaţii, doar 66,6 litri/mp˛ faţă de o normă de 84,5 litri/mp. Luna iulie înregistrează la acest moment o abatere termică de 4 grade Celsius şi are o şansă foarte mare să devină cea mai călduroasă lună iulie din istoria măsurătorilor meteorologice, pentru că cea mai caldă lună iulie a fost în 2012 cu 3,5 grade Celsius. La acest moment, 4 grade menţine luna iulie în topul lunilor celor mai calde şi, având în vedere şi ceea ce urmează până la sfârşitul lunii iulie, adică din nou temperaturi caniculare peste normalul datei din calendar, putem aprecia că există o şansă foarte mare, o probabilitate foarte mare ca şi luna iulie din acest an să devină cea mai caldă. Deci, iată două luni de vară în top cele mai călduroase luni de vară de când se fac măsurători meteorologice din ţară noastre, din 1961", a explicat Mateescu.

2024, unul din cei mai secetoşi ani din istorie

Acest an agricol ar putea fi unul dintre cei mai secetoşi din istorie, în special pentru culturile prăşitoare, în prezent înregistrându-se secetă pedologică extremă în bună parte din ţară, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.

"Avem secetă pedologică extremă în bună parte din ţară, dar cele mai afectate zone în care deficitul de apă este unul extrem sunt Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi estul Moldovei, vestul Banatului şi al Crişanei. Culturile cele mai afectate sunt porumbul şi floarea soarelui. Putem spune că din cele aproape 11 luni, de la 1 septembrie 2023, când a început anul agricol curent şi până când se termină la 31 august 2024, şapte luni cantităţile de precipitaţii au fost deficitare şi trei luni la rând, din mai, iunie şi iulie, vorbim în medie de cantităţi sub normele lunare. Deci, va fi unul dintre cei mai secetoşi ani agricoli, în special pentru culturile prăşitoare", a mai precizat şefa ANM.

