Video Sătmărenii, avertizați prin RO-Alert; râul Crasna este sub cod roșu de inundații până mâine noapte. Prăpăd este şi în Bistriţa Năsăud

Toate râurile importante din nord-vestul ţării se află sub avertizări de inundaţii. Situaţia cea mai gravă este în judeţul Satu Mare, unde râul Crasna este sub cod roşu până mâine noapte. Acolo, mai multe gospodării au fost inundate şi pompierii încearcă să scoată apa din curţile oamenilor. În plus, autorităţile locale au transmis mesaje RO-Alert localnicilor. Prăpăd este şi în judeţul Bistriţa Năsăud, unde răul Someşul Mare se află sub avertizare de inundaţii până mâine dimineaţă.