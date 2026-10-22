Joi, în cea mai mare parte a ţării, vor fi ploi inclusiv în aversă, iar vineri în jumătatea de est. Izolat vor fi descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni, iar temporar vor fi intensificări ale vântului, joi pe arii restrânse îndeosebi în vestul, centrul şi estul ţării şi vineri în Bărăgan, sudul Moldovei şi al Olteniei. Pe crestele montane, viteza vântului va depăşi 70 de km/h.

Vin ploile în toată ţara. Averse, grindină și intensificări ale vântului până vineri seara - Sursa: Inquam

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) informează că în intervalul 22 octombrie, ora 10 - 23 octombrie, ora 21, se vor înregistra ploi moderate cantitativ şi intensificări ale vântului, iar izolat descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni.

Potrivit meteorologilor, joi va ploua în cea mai mare parte a ţării, iar pe parcursul zilei de vineri în jumătatea de est.

Ploile vor avea şi caracter de aversă şi izolat vor fi descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni.

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În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 10...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp, pe parcursul zilei de joi îndeosebi în Carpaţii Occidentali, vestul Carpaţilor Meridionali şi în nordul Carpaţilor Orientali, iar vineri în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei şi în zona Carpaţilor de Curbură.

Temporar, vor fi intensificări ale vântului, joi pe arii restrânse îndeosebi în vestul, centrul şi estul ţării, iar vineri în Bărăgan, sudul Moldovei şi al Olteniei, cu rafale în general de 40 - 50 km/h şi de peste 70 km/h pe crestele montane.

Vânt şi ploi în Bucureşti

Vremea intră într-un proces de răcire la nivelul Municipiului Bucureşti, în următoarele 48 de ore, cu vânt slab până la moderat şi ploi, în unele intervale sub formă de aversă, se arată în prognoza de specialitate publicată de ANM.

Potrivit meteorologilor, în perioada 22 octombrie, ora 10:00 - 23 octombrie, ora 9:00, în Capitală, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va avea înnorări şi vor fi averse. Temperatura maximă va fi în jurul a 19 grade, iar cea minimă de 10 - 11 grade. Vântul va sufla slab şi moderat. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

Pe parcursul zilei de vineri, între orele 9:00 - 21:00, vremea se va răci şi va fi în general închisă. Temporar, va ploua, iar cantităţile de apă vor fi de 10 - 15 litri/mp). Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va oscila între 14 şi 16 grade.

Zona Municipiului Bucureşti se va afla, în intervalul 22 octombrie, ora 10:00 - 23 octombrie, ora 21:00, sub o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ.