Meteorologii anunţă ploi şi vânt puternic, până vineri dimineaţă, în cea mai mare parte a ţării. Pentru zonele montane au fost emise avertizări cod galben şi cod portocaliu.

"Vântul va avea intensificări, marţi şi miercuri (17 şi 18 noiembrie) mai ales în vestul şi sud-estul ţării, precum şi în zonele montane, pe parcursul zilei de joi (19 noiembrie) local în sud-vest, iar în noaptea de joi spre vineri (19/ 20 noiembrie) în toate regiunile", anunţă, marţi, ANM.

Rafale de până la 120 km/h

Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70...90 km/h, iar în noaptea de joi spre vineri vor depăşi 100 km/h. "În intervalul menţionat în jumătatea de vest a ţării precum şi la munte va ploua moderat cantitativ. Ploile vor avea şi caracter de aversă, iar pe arii restrânse în vest şi sud-vest vor fi însoţite de descărcări electrice. Local cantităţile de apă vor fi în general de 25...60 l/mp", au transmis meteorologii.

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Până miercuri, la ora 10.00, pentru zonele montane a fost emisă o avertizare cod galben de vânt puternic. "În intervalul menţionat, la munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini mari de 90...120 km/h", a transmis ANM.

Până miercuri seară la ora 20.00, meteorologii anunţă şi cod galben de ploi însemnate cantitativ. "În Banat, Crişana, Maramureş, nordul şi sud-vestul Transilvaniei, vestul Carpaţilor Meridionali şi local în nordul Carpaţilor Orientali va ploua însemnat cantitativ. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi însemnate, în general de 25...50 l/mp", anunţă ANM.

Cod portocaliu în până miercuri

De marţi seară până miercuri la ora 20.00, în Carpaţii Occidentali, local în vestul Carpaţilor Meridionali şi în nordul Carpaţilor Orientali este cod portocaliu.

"În Carpaţii Occidentali, local în vestul Carpaţilor Meridionali şi în nordul Carpaţilor Orientali vor fi perioade cu ploi torenţiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 50...70 l/mp, şi pe arii restrânse în jurul a 80...90 l/mp", arată meteorologii.