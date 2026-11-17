Miercuri, vremea va fi instabilă, cu ploi în cea mai mare parte din ţară, mai ales în vest, unde se vor acumula cantităţi importante de apă. Temperaturile vor fi peste cele normale pentru această perioadă, cu maxime de până la 19 grade.

La noapte, cerul va avea înnorări și va ploua pe arii extinse în regiunile din jumătatea de vest a țării și pe alocuri în celelalte zone.

În Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei, local se vor acumula cantități de apă în general 15...25 l/mp, iar în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, vor depăși 30...40 l/mp și izolat 70 l/mp.

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Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte cu viteze de 70...90 km/h și de peste 90...120 km/h la altitudini mari, iar la viteze mai mici, în general de 45...55 km/h local în vest, centru și est. Temperaturile minime se vor încadra între 4 și 11 grade.

Vremea de mâine 18 noiembrie în țară

Vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua în jumătatea de vest a teritoriului, iar pe alocuri și în rest. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar după-amiaza și seara, pe arii restrânse, îndeosebi în vest și sud-vest vor fi însoțite de descărcări electrice. La munte, la altitudini mari trecător vor fi precipitații mixte.

Cantitățile de apă vor fi însemnate în regiunile vestice, unde local se vor acumula 15...20 l/mp, iar în vestul Carpaților Meridionali și în Carpații Occidentali pe arii restrânse se vor depăși 30...35 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, (viteze de 70...100 km/h în special la altitudini mari), iar local și temporar dar la viteze mai mici, în general de 40...50 km/h în vest, centru și sud-est.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 13 și 19 grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului, al Olteniei și în sud-vestul Munteniei și în Dobrogea, iar cele minime se vor situa între 2 și 12 grade. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață.

Vremea de mâine 18 noiembrie în București și în Cluj

La noapte, cerul va avea înnorări, iar spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 6...8 grade.

Mâine, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua (cantități de apă în general de 3...5 l/mp), iar vântul va sufla moderat, cu intensificări noaptea (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 8...9 grade.

Miercuri, la Cluj, sunt aşteptate ploi, iar temperaturile nu vor depăşi 14 grade Celsius, în timp ce zona montană a judeţului intră sub cod portocaliu de ploi torenţiale, de marţi seara până miercuri seara.

Vremea de mâine 18 noiembrie la munte

Vremea va fi în general instabilă, iar regimul termic va fi caracterizat de valori în general comparabile cu cele din intervalul anterior, valori mai mari decât cele normale pentru această dată. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua în toată zona montană. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar pe parcursul zilei, pe alocuri în Carpații Occidentali se vor semnala și descărcări electrice.

La altitudini mari, trecător, vor fi precipitații mixte. În Carpații Occidentali, local în jumătatea nordică a Carpaților Orientali și în cea vestică a Carpaților Meridionali se vor acumula în general cantități de apă de 15...20 l/mp, iarpe arii în general restrânse se vor depăși 30...35 l/mp. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70...100 km/h, în special la altitudini mari.