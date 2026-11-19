Vestea bună pentru cei din București și din sudul țării este că, după prânz, ploile se opresc treptat, iar temperaturile vor mai urca puțin, vom ajunge la o maximă de 17, poate chiar 18 grade. Totuși, dacă aici vorbim doar de o dimineață ploioasă, la munte vremea este de-a dreptul periculoasă. În zonele înalte, rafalele suflă cu putere, viscolesc zăpada și fac ca temperaturile să fie resimțite mult mai scăzute decât arată termometrele.

În condiţii de vânt puternic, temperatura resimţită de corpul uman este mult mai mică, chiar şi cu 5-6 grade decât temperatura măsurată de termometre. Din acest motiv, astfel de episoade de vânt puternic sunt extrem de periculoase pentru turişti, în special în zonele alpine, de păşune, de mare altitudine.

De la 18 grade în București la viscol la munte

De multe ori, rafalele de vânt încep din senin şi aduc cu ele schimbări dramatice. Când vântul suflă cu viteze între 30 și 45 de kilometri pe oră, troienele formate sunt deja mari iar vântul şuieră. Este exact genul de vreme care poate transforma orice drumeție într-un coşmar.

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"Cu echipament adecvat, bună dispoziţie şi soare. Ce înseamnă echipament adecvat? Geacă de vânt, pantaloni de vânt şi bocanci", spune un turist.

"Înainte de a pleca pe munte, trebuie să se informeze despre starea vremii. Dacă totuşi sunt surprinşi de vânt este foarte important să coboare imediat de pe creste şi din vârfuri din zonele expuse, să caute adăpost în zone cât mai joase. Echipamentul pregătit, rucsacul să fie foarte bine fixat pe spate, să aibă un windstopper, să aibă hainele în straturi pentru a-şi proteja inclusiv corpul", a declarat Sebastian Marinescu, director SPJSS Brașov.

La munte, codul galben de vânt puternic este valabil până la ora 20.