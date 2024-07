Iaşiul devine cea mai mare supriză imobliară de anul acesta. A întrecut Clujul la vânzările de case şi apartamente şi este pe locul doi, după Bucureşti. Peste 77.000 de locuinţe au fost vândute în România în primele șase luni din acest an.

Cele mai multe apartamente s-au vândut anul acesta în Bucureşti şi Ilfov, Iași, Timiș, Cluj, Brașov și Constanța, potrivit unui studiu SVN România. În capitala Moldovei s-au vândut cu 70% mai multe locuinţe faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut. Elena este unul dintre cumpărători, care s-a mutat într-un bloc nou construit, într-un cartier-satelit din Iaşi.

"Am dat cam 60.000, plus 6.000 locul de parcare. Puţin, la ce preţuri sunt în acest moment. Se extinde Iaşiul şi avem multe zone care sunt aglomerate şi fiecare îşi caută în funcţie de priorităţi", explică Elena.

Cât costă un apartament mobilat cu două camere

Vezi și

Un apartament cu două camere într-un bloc finalizat şi mobilat complet costă aproximativ 80.000 de euro. Tot în această zonă, pentru un apartament care va fi gata la sfârşitul acestui an, tot cu două camere, se va plăti aproape 68.000 de euro, în timp ce unul cu o cameră costă 47.000 de euro. Pentru cei care doresc un apartament mai mare, 3 camere, vor plăti pe puţin 90.000 de euro, plus încă 4.000 de euro locul de parcare.

Anul acesta a fost o surpriză şi pentru agenţii imobiliari din Iaşi. "Anul trecut, pe sectorul de case, nu exista un prea mare interes, însă, din 2024, observăm un inters ridicat pe acest segment. 09.55 În special vara vin pentru achiziţii. Cumpără imobile pentru investiţii le închiriază. Este o creştere de la începutul anului, dar şi o creştere a preţurilor", explică Dana Turcu, agent imobiliar.

Motivul creşterii numărului de locuinţe

Creşterea numărului de locuinţe se bazează şi pe mărirea salariului mediu, care a depăşit echivalentul a 1.050 de euro. Pentru cumpărarea unei locuinţe noi, cu două camere, în Bucureşti, este nevoie acum de 81 salarii medii, sau o perioadă de 6 - 7 ani, faţă de 96 de salarii la începutul anului trecut, sau aproximativ 8 ani.

"Primul semnal este dat de scăderea dobânzilor, în special pe segmentul celor fixe, unde avem deja dobânzi sub 5% pe an. Estimăm o creştere, dar nu aşa de accentuată a preţurilor, o creştere normală, undeva la 4-5% pe an ar trebui să fie o creştere în continuare", explică Alexandru Pricop, reprezentant agenţie de real estate.

Cele mai puţine locuinţe au fost vândute în Argeş.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Oul, considerat superalimentul perfect. Consumaţi ouă zilnic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰