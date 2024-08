Igor și Lilia se ocupă de o mică fermă cu melci în localitatea Lăzăreni, din Bihor. Au vrut sa vină cu ceva nou pe piaţă și aşa au descoperit un sector în care cererea este mult peste ofertă. Au cumpărat din Italia 40.000 de ouă de melci în urma cu 3 ani, iar acum, pe cei 5.000 de metri pătrați, cresc aproximativ 5 tone de melci.

Igor Gonța, administrator fermă melci: Îi ajutăm cu cereale şi, în special cu făină de porumb, făină de floarea sorealui, orz. Mai ajutăm melcii şi cu calciu. Am pus salată, am pus sfeclă roşie. Am mai pus şi o cultură de floarea soarelui.

Au investit în afacerea cu melci peste 20.000 de euro

Vezi și

Peste 20.000 de euro au investit în afacere. Mare parte din melci pleacă la export, în două mari industrii - frumuseţe şi gastronomie.

Lila Gonța: Bogată în alantoină, în colagen, în acid glicoic, acid lactic, vitamine A,B,C, E, e practic o sumă întreagă de beneficii pentru pielea noastră. Şi... care, pratic, cum ziceam, ajută la hidratare, cicatrizare. Exclusiv antirid şi tratarea liniilor de expresie. Lasă un efect hidratant, emolient şi are un miros foarte natural şi foarte frumos.

Consideraţi delicatese în străinătate, la noi, melcii îşi fac loc cu greu în meniul restaurantelor.

Darius Ciordaș, manager restaurant: Având în vedere că suntem un restaurant cu specific italian, încercăm pe parte de paste, prima şi prima dată şi vom vedea ce va ieşi.

Carnea de melc este dietetică si nu are colesterol

Igor Gonța, administrator fermă melci: Îl considerăm o delicatese. Proteină curată, fără grăsimi.

Până în 2032 ne aşteptăm să fie o creştere globală încă cu vreo 15+20%.

Carnea de melc este foarte apreciată peste hotare pentru că este dietetică si nu are colesterol.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Unde preferați să plecaţi în minivacanţa de Sf. Maria? La mare La munte În străinătate Nu plec în vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰