Alexandra a început să croșeteze acum câțiva ani din pură curiozitate. Nu-și închipuia atunci că hobby-ul său va deveni viral peste noapte. Totul a început la o săptămână de la jaful din Olanda. După o documentare de-o seară și trei zile de muncă, celebrul coif de la Coțofănești era în țară. Tot auriu, dar... croșetat din lână.

"Cred că toată lumea simte un gol care trebuie umplut cumva. E un manifest pentru faptul că o parte din tezaurul nostru a fost furat și e important ca nimeni să nu uite să ia atitudine, să continue investigațiile și să readucă în țară patrimoniul", a spus Alexandra Rîmbu, artistă.

Sute de oameni vor acum un coif a la Coțofenești din lână

În doar câteva ore, sute de oameni au început să îi scrie că vor și ei un coif identic. Așa că fata din Iași nu s-a oprit aici.

"Lucrez la brățările dacice. Am încercat să merg de-a lungul unui fir de cupru și să croșetez părțile finale cu câteva detalii din volumetria brățărilor originale. Lâna pe care am ales-o este una foarte ieftină, este una cu fir auriu, am ales un material foarte ieftin, acrilic. Mi-am dorit să fie în antiteză cu aurul dacic", a explicat Alexandra Rîmbu, artistă.

Și i-a ieșit. Organizatorii unei expoziții de renume i-au propus să aducă bijuteriile din lână, luna viitoare, în Capitală.

"Nu prea mă uit la TV și am aflat de la ea. Eu, prima oară, am văzut coiful la ea și, după, pe cel original. Seamănă foarte bine. Nu mă așteptam să iasă atât de bine", a spus Andra Petcu, prietenă.

Tânăra caută acum un atelier de tricotaj mecanic pentru a putea răspunde sutelor de comenzi. Între timp, și alte românce care se pricep la croșetat au început să reproducă vestitul coif furat din Muzeul Drents.

