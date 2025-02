După ce au fost eliminate facilităţile fiscale, sectorul IT începe anul sub ameninţarea concedierilor. "Sunt companii care îşi reduc numărul de angajaţi, mai ales din segmentul de începător. Ne aşteptăm la un an dificil pentru sector. Nu este doar contextul local sau naţional, este şi unul global care pune presiune pe această piaţă", spune Andrei Kelemen, director executiv Cluj IT Cluster.

Val de concedieri la început de an

Aproape jumătate dintre firmele IT se gândesc să facă disponibilizări şi nu sunt singurele. Procentul firmelor care estimează reduceri de personal a crescut de la 2% în 2024, la 11 % anul acesta. În sectorul farmaceutic, spre exemplu, 22% dintre companii anticipează concedieri. Reduceri mari sunt estimate și în industria auto, manufacturieră și servicii financiare.

Vezi și

Companiile din industria auto îşi restrâng şi ele activitatea. Una dintre cauze - scăderea vânzărilor de maşini electrice în Europa. În plus, antreprenorii se aşteaptă la noi modificări fiscale şi nu vor să fie prinşi nepregătiţi.

"A crescut salariul minim pe economie. Avem o creştere a costului cu forţa de muncă. Lipsa de predictibilitate este cea mai mare provocare pe care o are mediul de afaceri şi bineînţeles situaţia incertă politică în ceea ce înseamnă alegerile prezidenţiale", spune Sterică Fudulea, prim-vicepreşedintele IMM România.

"Economia Europei, a Germaniei stagnează şi chiar scade pentru al doilea an la rând şi Germania e principalul nostru partener comercial. Duce la o penurie de comenzi şi cerere pentru industria noastră", a declarat Bogdan Glăvan, analist economic.

Companiile au anunţat concedieri colective

Companiile au anunţat concedieri colective pentru cel puţin 3.100 de angajaţi, conform estimărilor Agenţiei pentru Forţa de Muncă. La Şantierul Naval din Mangalia, problemele au început de vara trecută.

"Salariaţii din iunie, majoritatea sunt în şomaj tehnic, din martie nu ştim ce ne rezervă viitorul", spune Laurenţiu Gobeaja, preşedinte SNL Mangalia. "E singura sursă de venit, fără acest şantier comunitatea şi orasul e în faliment", spune Eugen Arsene, angajat.

Agenţia pentru Forţa de Muncă are disponibile locuri de muncă în toate zonele vizate de concedieri, dar nu toţi şomerii îşi vor găsi un serviciu în acelaşi domeniu. "La Iaşi, unde sunt 353 de persoane estimate a fi disponibilizate, sunt 1.281 de locuri vacante. Şi pentru Constanţa, unde sunt estimate a fi persoane 263 disponibilizate sunt 2.400 de locuri de muncă vacante", a declarat Corina Scarlat, purtător de cuvânt ANOFM.

Noul val de şomeri de adaugă celor 3.100 înregistraţi în ultimele trei luni ale anului trecut.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Chiria sau rata depăşeşte mai mult de 50% din veniturile tale lunare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰