Administratorul acestui local din Centrul Vechi al oraşului Baia Mare a venit pe piaţă cu un concept nou în industria HoReCa. Vii, comanzi masa de prânz şi plăteşti cât doreşti. Din meniu fac parte şi preparate mai deosebite, cum ar fi fructele de mare.

"Interesant! Analizez în funcţie de elementele din care sunt compuse preparatele şi fac şi eu o comparaţie cu ce e în oraş, la alte restaurante. Nici să nu iasă în pierdere restaurantul", a declarat un client. "De exemplu ieri la meniul zilei a fost supă de peşte şi tagliatele cu creveţi, mi s-a părut foarte ok şi am lăsat un preţ considerabil, cum am crezut eu!", a spus un alt client.

Câţi bani lasă clienţii pe mâncare

Articolul continuă după reclamă

În general, clienţii lasă între 20 şi 35 de lei, pentru două feluri de mâncare. "De la ora 12 până la ora 1, cât doreşte să plătească în felul în care i-a placut lui mâncarea. Dacă consideră că merită o sumă de bani, o plăteşte, dacă consideră că merită mai puţin, plăteşte mai puţin! La început lumea a fost un picuţ reticentă, e puţin ruşinoasă să plătească cât consideră ea", a precizat Mihai Denciuţ, administrator local.

În alt local, conceptul "All you can eat" a triplat numărul clienţilor. Până acum un an, la orele prânzului, de abia dacă erau 50 de oameni care mâncau aici. Acum, chiar şi 180 de persoane pe zi vin să savureze preparatele. "Implică 3 ciorbe pregătite în fiecare zi, 3 garnituri, 3 feluri de bază şi mai multe tipuri de aperitive reci. Ideea este: ce punem în farfurie, trebuie să mâncăm! Nu rispim mâncarea, poţi să iei cât vrei, dar mânâncă cât iei", a explicat Diana Zoicaș, administrator restaurant.

Ieşitul în oraş, mai scump cu 10%

"Pauza mea e de o jumătate de oră, poţi să vii să te autoserveşti repede, îţi iei, mănânci, mâncarea e preparată ca la mama acasă", a spus o clientă. "O idee foarte bună pentru linia de autoservire. Clientul poate nu are poftă de aia, are poftă de aia, poate să facă o selecţie, să pună 2,3 feluri din meniuri", a declarat un client.

Din topul celor mai consumate feluri la restaurante fac parte preparatele italieneşti, americane şi arăbeşti. Pizza, burgerul şi shaorma i-au cucerit pe români. Doar că în ultima vreme apucă să le savureze tot mai rar. Potrivit celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, ieşitul în oraş ne costă cu 10% mai mult acum, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Concediu de odihnă pentru burnout. Credeţi că iniţiativa ar trebui pusă în practică mai repede? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰