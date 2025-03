Această pâine arată aproape la fel ca cele pe care le găsim pe rafturile brutăriilor. Diferenţa este că e preparată cu ciuperci medicinale cultivate doar în laborator deocamdată. "Ciupercile acestea medicinale au in compozitia lor subtante cu rol anticancerigen, antioxidant, antimicrobian, antiinflamator si de crestere a sistemului imunitar. Ele sunt introduse sub forma de paste, de pulbere, de capsule in dressinguri, sosuri", a declarat Mariana Ferdeş, conferinţa Facultatea de Inginerie a Sistemelor Biotehnice.

Din cele peste 7.000 de plante comestibile din întreaga lume, doar 417 sunt cultivate acum pe scară largă şi utilizate pentru hrană

Preţul însă este pe măsură- aproximativ 100 de lei pe kilogram. "Este numit gustul umami si este specific de proteina si aroma este deosebita foarte puternic, in special cand a fost scoasa de la cuptor si a fost fierbinte aceasta paine. Aceasta făină din ciuperci poate fi introdusa in cantitati diferite, noi am pus aici 10%", a declarat Mariana Ferdeş, conferinţa Facultatea de Inginerie a Sistemelor Biotehnice. Drojdia Monascus Purpureus folosită în Asia pentru vinul de orez poate fi un colorant alimentar esenţial.

Vezi și

"Este unul dintre cei mai importanti antioxidanti, anticacerigeni, antimucegai. Mediul nostru de cultura este din cartofi se va pune in acest orez care se va colora la sfarsit il obintem ca praf. Praful se va pune ca si coloranat alimentar pe care o sa il gasim pe carnea procesata, salamuri", a declarat Casiana Gabriela Florescu, studentă la Ingineria produselor alimentare. Mâncarea viitorului va fi pregătită aşa cum vedem acum în filmele SF.

"Ne-o vom face dupa bunul plac probabil la o imprimanta 3D pe care o programam de cu seara si dimineata vom avea exact ceea ce ne dorim la ora pe care ne-o dorim cu gustul pe care il dorim. Problema pe care o vom avea in viitor va fi sa asiguram mancare pentru o populatie intr-o continua crestere si un mediu din ce in ce mai nefavorabil", a declarat Gabriel Petrecea, director adjunct Politehnica Bucureşti. Autorităţile spun însă că prioritatea pentru România în acest moment este siguranţa alimentară.

"Aș vrea să cred că atât timp cât avem pământ fertil în țara noastră, putem cultiva suficiente produse. Operatorii economici să respecte legea, este foarte important", a declarat Sebastian Hotca, vicepreşedinte ANPC. Oamenii de ştiinţă au întocmit o listă cu plante mai puţin cunoscute care ar putea fi în meniu până în 2050, precum fructele copacului Pandanus, din Pacific, sau rădăcina şi pulpa de Enset - banana falsă, care creşte în Etiopia. Din cele peste 7.000 de plante comestibile din întreaga lume, doar 417 sunt cultivate acum pe scară largă şi utilizate pentru hrană.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei A mers corectitudinea politică prea departe în noul film Disney - Albă ca Zăpada? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰