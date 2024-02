Vezi și

Reporter: Cum miroase aici în plin sezon?

Producători: Miroase foarte frumos, un miros foarte puternic. Ca şi cum ai vărsa o sticlă de parfum.

Un parfum aparte, pe care familia Lolea are grijă să îl ofere, an de an, clienţilor care le calcă pragul. Sunt de 30 de ani pe piaţă, iar serele lor se întind pe 2000 de metri pătraţi. Acum, sunt pline de plante de primăvară ce vor înflori de 1 martie. Mii de zambile, narcise, brânduşe, lalele sau primule vor înveseli casele oamenilor în curând

Iulia Pop, reporter Observator: La început de februarie, în sere, rozul e la putere. Cyclamenul, una dintre cele mai populare şi vândute plante a început să înflorească.

Ca să nu iasă în pierdere oamenii spun că făcut un compromis.

Iulia Pop, reporter Observator: Anul trecut aici erau 12.000 de zambile care se pregăteau să parfumeze pieţele. Acum, pentru prima dată în 30 de ani, producţia a fost înjumătăţită. Un astfel de ghiveci va costa 12 lei. Este un preţ în care nu a mai fost inclus şi profitul florarilor.

Eugen Lolea, producător: Pentru a ne păstra aceeaşi marjă de profit ar fi trebuit să fie in jur de 15 lei. Noi, producătorii renunţăm la o parte din marja noastră de profit, pentru a menţine treaba în funcţiune mai departe.

Iulia Pop, reporter Observator: S-a mai întâmplat asta în vreun an?

Eugen Lolea, producător: Nu, nici măcar când a fost criza din 2008 - 2009 - 2010, nici măcar atunci.

În ultimii ani ghivecele costă de două ori mai mult, pământul de flori s-a scumpit cu 60%, iar preţurile la gaze şi curent au explodat.

Eugen Lolea, producător: Tocmai de aia am fost precauţi, pentru a nu rămâne cu ele nevândute sau a nu risipi bani. Să ştiţi că din preţul unei flori, jumătate e costul cu căldura şi cu energie.

Preţul unui ghiveci cu cyclamen va costa între 15 şi 20 de lei, iar primulele se vor vinde cu 7 lei.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰