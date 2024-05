Vezi și

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Inflaţia se duce în jos. Dar ne mai trebuie cel puţin două luni, cred eu, de scădere a preţurilor ca să luăm o decizie.

Speranţe spulberate pentru românii cu rate

În februarie și martie, scumpirile s-au mai domolit, însă asta nu a convins BNR să scadă ratele.

Lucia Cujbă, reporter Observator: Inflația nu a scăzut suficient pentru a tăia din dobânzi. Este explicaţia BNR, care, contrar aşteptărilor, nu a redus dobânda-cheie, cea de care depind indicii ROBOR şi IRCC. În plus, Banca Națională a României este îngrijorată de creșterea salariilor, care ar putea pune presiune pe rata inflației.

Economiştii vorbesc şi de risipa bugetară. Abia în iulie, BNR ar putea decide o primă scădere de dobândă.

Ionuț Dumitru, economist-șef bancă: Probabil că BNR vede un risc ridicat legat de execuţia bugetară, în primul rând, care la primele luni ale anului a arătat un deficit bugetar chiar mai mare decât anul trecut. Cred că o să vedem în lunile următoare o inflaţie semnificativ mai mică decât ne aşteptam noi, analiştii, şi Banca Naţională.

Refinanţare pentru 3 sau 5 ani

Soluţia celor care au credite ce depind de indicii ROBOR şi IRCC este refinanţarea cu dobândă fixă, pe 3 sau 5 ani.

Mihaela Tomescu, client bancă: Am plecat de la 4,4% dobândă, cu o rată în jur de 1.250 de lei pe lună, şi am ajuns anul acesta să avem o dobândă de 8,8, adică 1.700. Foarte mult. Am făcut o refinanţare la aceeaşi bancă, obţinând o dobândă de 5,5 şi rata a scăzut în jur de 450 de lei pe lună.

Alţii pot primi reduceri şi mai generoase. Spre exemplu, la un credit de 300 de mii de lei luat pe 30 de ani, rata este de peste 2.200 de lei, la o dobândă variabilă de 8,4%. Dacă am trece la o dobândă fixă de 4,9%, am plăti cu 700 de lei mai puţin.

Camelia Grădinaru, expert creditare: Continuă să se bată în oferte băncile. Recomandarea este să mergem pe cea mai bună dobândă din piaţă pe dobândă fixă şi, ulterior, dacă avem o ofertă mai bună, să refinanţăm.

Dobânzile fixe au stimulat apetitul pentru împrumuturi, care au fost de neatins pentru mulţi dintre români din cauza dobânzilor ridicate. În primele trei luni, volumul creditelor a crescut cu 30 la sută faţă de anul trecut. Şi vânzarile de locuinţe şi-au revenit, cu un plus de 19%.

