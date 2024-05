BNR ar putea anunţa prima tăiere de dobândă din ultimele 18 luni. Cu cât ar urma să scadă o rată de 2.600 de lei

Banca Naţională ar putea anunţa astăzi prima tăiere de dobândă din ultimul an şi jumătate. O decizie strâns legată şi de rata inflaţiei, cea pe care noi o vom afla abia mâine.

Vezi și

Inflaţia a scăzut uşor în ultimele luni, aşa că ne putem aştepta ca BNR să reducă dobânda cheie de la 7%, unde stă din ianuarie 2023, la 6,75%. Dacă se va întâmpla acest lucru, cei care au credite mai vechi, calculate în funcţie de ROBOR, ar primi scăderi ale ratei imediat, însă în cazul celor cu ratele la IRCC, reducerea se va vedea abia la sfârşitul anului.

Nu vorbim de reduceri spectaculoase, însă este un semnal foarte important pentru piaţă, spun analiştii. De exemplu, o rată de 2.600 de lei ar putea scădea cu 50 de lei. Decizia de azi de la BNR îi vizează doar pe românii care au credite cu dobânzi variabile, care sunt tot mai puţini.

În ultimul an, mulţi şi-au făcut credite noi sau refinanţări cu dobânzi fixe, asta după ce băncile au venit cu oferte foarte atractive, de multe ori la jumătate faţă de dobânzile variabile. Practic s-a format o piaţă paralelă de creditare, care nu mai ţine cont nici de dobânda stabilită de BNR, nici de indicii IRCC sau ROBOR. Spre comparaţie, aţi putea trece de la o dobândi variabilă de peste 8%, la una fixă, de 5,5 sau 4,9%. Dacă veţi apela la această soluţie, rata va scădea cu câteva sute de lei.

Dobandă fixă vs. dobânda variabilă

Creditele ipotecare noi acordate în primele trei luni ale acestui an au totalizat aproximativ 1,1 miliarde de euro la nivel naţional, în creştere cu circa 29% faţă de nivelul înregistrat în primele trei luni din 2023, arată un raport realizat de o companie de consultanţă financiară.

Potrivit sursei citate, creşterea pieţei de creditare ipotecară din primele luni ale acestui an s-a înregistrat într-un context în care dobânzile fixe, majoritare în ceea ce priveşte tipul de credite ipotecare contractate în 2024, au înregistrat noi scăderi, fiind "doborât" şi pragul de 5% pe an, cea mai bună ofertă ipotecară cu dobândă fixă existentă în acest moment pe piaţă fiind cu o dobândă de 4,9% pe an.

Consultanţii SVN Credit Romania estimează că şi dobânzile variabile vor înregistra reduceri, cel mai probabil în ultimul trimestru din acest an, fără a se înregistra însă un nivel semnificativ de scădere, dobânzile fixe urmând să rămână şi în următoarele 12 luni cele mai avantajoase.

"Pentru cei care au un credit ipotecar cu dobândă variabilă şi nu au refinanţat până în prezent, în această perioadă ar fi un posibil ultim tren să facă acest pas. IRCC va scădea, însă nu va fi nivelul aşteptat, cel puţin nu iniţial, astfel încât dobânzile fixe vor continua să fie mai atractive, debitorii putând să revină la dobânzi variabile în viitor, printr-o refinanţare, în momentul în care acestea vor redeveni avantajoase", a adăugat Alexandru Rădulescu.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi avut nevoie recent de meseriaşi şi nu aţi găsit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰