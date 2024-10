Programul Casa Verde s-ar putea schimba începând de anul viitor, în aşa fel încât să se poată înscrie inclusiv cei care nu ştiu să folosească rapid un computer.

Casa Verde Fotovoltaice: regulile de înscriere s-ar putea schimba de anul viitor

Vor exista modificări la programul Casa Verde Fotovoltaice, cel mai probabil nu se vor mai face înscrieri pe principiul primul venit, primul servit, la fel cum se întâmpla până acum.

Rămâne însă de văzut ce se va schimba în acest program, cert este că autorităţile îşi doresc acest lucru, după ce bugetele în programul Casa Verde Fotovoltaice din acest an s-au epuizat într-un timp record. Spre exemplu, în Bucureşti, bugetul s-a epuizat într-un minut şi 5 secunde şi există, inclusiv, suspiciune de fraudă. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, spunea faptul că, în cazul în care sunt prinse persoane că au fraudat şi că s-au înscris în program prin intermediul unor roboţi, aceste persoane vor fi descalificate şi nu vor mai primi sprijin din partea statului.

Aproape 66.000 de persoane s-au înscris în Programul Casa Verde Fotovoltaice

Până acum s-au înscris în programul Casa Verde Fotovoltaice, în etapa din acest an, aproape 66.000 de persoane Înscrierile s-au terminat iar acum documentele urmează să fie analizate. Am putea să vedem primele panouri fotovoltaice instalate la sfârşitul acestui an.

În 2024 există un buget record în programul Casa Verde Fotovoltaice, de aproximativ 2 miliarde de lei, iar fiecare beneficiar va primi de la stat un sprijin de 30.000 de lei, bani din care îşi poate monta sistemul fotovoltaic, dar şi bateria de stocare.

