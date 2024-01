Vezi și

Hamed are o garsonieră pe Calea Victoriei, într-o clădire cu bulină. Până acum a închiriat-o, dar conform noii legi în 30 de zile va trebui să îşi evacueze chiriaşii. Aşa că vrea să vândă locuinţa.

Cât a ajuns să valoreze un apartament în bloc cu bulină

"Are posibilitate de vânzare undeva la 50.000 de euro, poate chiar mai mult, dar fiind şi cu noua lege, să nu se mai poată închiria, trebuie vândut şi chiar la un preţ mai mic. 10-15%. Îmi pare rău că n-am vândut până acum. Nu mă aşteptam să se aplice legea asta", spune Hamed, proprietarul apartamentului.

Adrian este chiriaşul. A început deja să-şi facă bagajele.

"Deja am început să-mi caut altceva. Stau aici de aproximativ un an. Voiam să stau pe termen mai lung, doar că odată cu noua lege a trebuit să mă mut. Am apelat la o agenţie imobiliară. Mi-a promis că o să mă ajute şi să-mi găsească ceva, doar că nu într-un bloc cu risc seismic", mărturiseşte Adrian, chiriaş.

Băncile nu acordă credite pentru locuinţele cu risc seismic

Locuinţele în blocuri cu bulină sunt vânate de cei care vor să stea în centru, în clădiri cu arhitectură deosebită şi care au bani cash. Băncile nu acordă credite pentru locuinţele cu risc seismic. Aceste locuinţe sunt atractive pentru cei care vor să locuiască în centru, în nişte bijuterii arhitecturale, şi pentru care riscul seismic nu este o problemă. Totuşi, prețul scăzut este cel mai mare avantaj al acestor proprietăți.

"Proprietăţile acestea deja au început să scadă la preţ. Vorbim de o scădere de 10%. Ne aşteptăm ca în următoarele luni să scadă chiar şi cu 20-30%. Trebuie să luăm în considerare un preţ realist în acest moment, care este cu 20% mai mic, poate chiar 25%. Este o pastilă greu de digerat pentru aceştia", explică Sorin, manager agenţie imobiliară.

Condiţiile pe care trebuie să le respecte viitorii proprietari

Cei care investesc în astfel de proprietăţi trebuie să ia în calcul faptul că vor trebui să contribuie la un moment dat şi la consolidarea blocului. De exemplu, la un apartament de 45 de metri pătraţi va plăti 50 de euro pe metrul pătrat, adică în jur de 2.300 de euro, prin programul Ministerului Dezvoltării. Pentru consolidare este nevoie de acordul proprietarilor care deţin peste jumătate din suprafaţa clădirii.

"În funcţie de sursa de finanţare, fiecare program are propriile reguli. Dacă vorbim despre PNRR, acolo ministerul finanţează 700 de euro pe metrul pătrat, diferenţa trebuind a fi acoperită de către proprietari", spune Răzvan Munteanu, AMCCRS.

Doar în Bucureşti sunt aproape 400 de imobile încadrate în risc seismic 1. În ultimii 30 de ani, Primăria a consolidat 26 de imobile, iar în acest an ar putea intra în reparaţii alte 7. Cei care vor continua să închirieze apartamente în blocuri vechi riscă amenzi de până la 10.000 de lei.

