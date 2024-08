Fructe de mare, trufe, brânzeturi franţuzeşti, toate ne duc cu gândul la o cină de lux, însă poate fi şi un prânz cu prietenii la un fast-food. Ştefania a venit să încerce burgerul din caracatiţă şi a fost surprinsă.

Burger şi shaorma de lux

"Mi s-a părut foarte gustos, n-am mai întâlnit aşa ceva pe nicăieri. Să combini fructele de mare cu burgerul, cartofii prăjiţi cu sos cu trufe, foarte bun. Este foarte convenabil întradevăr mă duc să mănânc fructe de mare şi prin alte restaurante doar că niciodată nu am găsit burger cu octopus", spune Ştefania.

"Conceptul a apărut în ideea în care călătoreşti prin lume, around the world şi descoperi mâncarea de stradă, street food. Pui un octopus, un calamar în burger, este puţin mai ieftin. Este un ingredient de lux doar că este puţin mai affordable, pentru toată lumea când îl pui într-un burger", a spus Loredana Druga, reprezentantul unui fast-food.

Chiar şi sosurile pot fi reinterpretate.

"Avem maioneză de roşii, varză roşie murată, sos Mojo, maioneză de cireşe. Maioneză ouă, ulei, muştar, compot de cirşe şi ulei de şofran. Pesto îl facem cu ulei de măsline, busuioc, usturoi, lămâie", spune Gavin Stevens, proprietarul unui fast-food.

Iar burgerul nu este singurul preparat de tip fast-food care poate surprinde cu ingrediente de lux.

"Pentru shaorma o să pregătim o surpriză, pregătim shaorma cu fructe de mare de asemenea pregătim shaorma cu un miel slow cooked. Multe ore. 5,6,7 ore. Cred că poţi face orice atâta timp cât eşti deschis la a încerca ceva nou şi conceptul de street food este foarte larg. Am făcut un calamar în chiflă de hotdog în trecut şi cred că l-am întâlnit prima dată în America", a spus Loredana Druga, reprezentantul unui fast-food.

Preţurile pornesc de la 30 de lei pentru porţia de cartofi prăjiţi asezonaţi cu trufe sau brânzeturi franţuzeşti şi poate ajunge până la 80 de lei pentru preparatele cu fructe de mare.

