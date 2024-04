Vezi și

Specialiștii ne recomandă să ne investim economiile în acțiunile la bursă, la companiile din domenii precum energie, petrol și gaze, pentru că în acest caz randamentul este cel mai ridicat, de peste 10%. Dacă am investi 5.000 de lei în acțiuni la bursă la aceste companii am putea primi un profit de 500 de lei într-un an, spun specialiștii.

O altă variantă ar fi să investim banii, dacă avem mai mulți, în domeniul imobiliar, și asta pentru că dobânzile la credite sunt în scădere anul acesta, așadar va crește valoarea acestor locuințe în perioada următoare, în următorii doi ani spun specialiștii locuințele s-ar putea scumpi în marile orașe cu până la 20%.

Așadar, dacă închiriem o astfel de locuință primim și chirie, iar valoarea locuinței va crește în perioada următoare. Dacă avem însă mai puține economii pe care vrem să le investim putem alege și titlurile de stat, sunt dobânzi mult mai mari față de depozitele bancare, dobânzi între 6% și 6,85%, însă donatorii de sânge beneficiază și de 7%.

