Liderii Coalitiei de guvernare au stat fată în fată cu cei mai importanti oameni de afaceri din tară. Premierul Marcel Ciolacu a făcut o promisiune clară pentru mediul de business. "Nu vor exista majorari de taxe in anul 2024", a declarat Marcel Ciolacu, prim-ministrul României. Seful Guvernului a vorbit apoi despre modificarea Codului Fiscal. PSD şi PNL vor avea de făcut o alegere complicată, după alegerile din 2024.

Forumul Dezvoltăm România a fost organizat de Intact Media Group

O cota unica de impozitare de 16%, fara niciun fel de exceptie sau un sistem de impozitare progresiva. Este planul anuntat de Ciolacu pt modificarea Codului Fiscal. De cealalta parte, liderii PNL resping impozitarea progrsiva si spun ca vor apara pana la capat cota unica de impozitare. "Eu nu refuz niciuna dintre variante. Nu imi creeaza un disconfort daca aceasta cota unica exista cu adevarat. In acest moment ea nu exista", a declarat Marcel Ciolacu, prim-ministrul României. Asta in conditiile in care liderii PNL nu sunt de acord cu nicio majorare de taxe si impozite anul viitor.

"Am spus ca nu se rupe nicio Coalitie pentru ca nu am creat acest construct politic sa se rupa asa de niciunde. Romania nu are nevoie in acest moment de instabilitate politica", a declarat Nicolae Ciucă. Dincolo de promisiuni si de planuri politice, oamenii de afaceri au criticat deschis noile taxe si impozite introduse de Guvern. Mai ales impozitul de 1% din cifra de afaceri pentru toate marile companii. "Ati spus sa platim salariile tocmai a aparut aceasta noua prioritate taxa pe cifra de afaceri. Acum ne-am trezit ca la anul trebuie sa platim un impozit de trei ori mai mare decat cel pe care l-am platit in anul 2023", a declarat Anca Vlad, om de afaceri. "Platim taxe si impozite si ne pomenim ca se schimba regulile jocului in timpul jocului", a declarat Raul Doicescu, om de afaceri.

"Stiu din cadrul Ministerului Finantelor o afirmatie de genul: decat sa ne iasa pensionarii in strada mai bine luam de la investitii ca oricum ei nu ies in strada", a declarat Cristian Erbaşu, om de afaceri. "Anul acesta s-a facut o hora mare, ne-am dat toti mana si am renuntat la intelegere! Acum noi ce sa facem? Vom mai fi capabili sa avem incredere unii in altii pentru intelegerile viitoare?", a declarat Daniel Piţurlea, om de afaceri.

Forumul Dezvoltăm România a fost organizat de Intact Media Group. "Dezvoltarea Romaniei inseamna, de fapt, dezvoltarea fiecaruia dintre aceste business-uri care la randul lor dau locuri de munca pentru milioane de oameni din aceasta tara, lucrurile trebuie sa fie in pace aici, intre mediul de afaceri si guvernanti, in sensul unor decizii corecte pentru piata romaneasca", a declarat Alessandra Stoicescu, director executiv Intact Media Group. La aceesi intâlnire seful Guvernului a mai spus că digitalizarea ANAF a devenit o prioritate clară.

